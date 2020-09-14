Археологи выяснили, почему внезапно был покинут древний ханаанский город

Команда израильских и американских исследователей обнаружила новые доказательства того, что некогда процветавший ханаанский город Тель-Кабри в Израиле около 3700 лет назад был внезапно оставлен из-за мощного землетрясения.

Результаты исследование опубликованы в журнале PLOS ONE, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Группа ученых обследовала участок в Тель-Кабри, где находятся руины ханаанского дворца и города. Он датируется примерно 1900-1700 годами до нашей эры. Предыдущие исследования показали, что это был процветающий город с богатым дворцом. Но все указывало на то, что в какой-то момент люди покинули его.

"В течение нескольких лет мы задавались вопросом, что стало причиной внезапного разрушения и заброшенности дворца и этого места после столетий процветания, - говорит соавтор исследования Ассаф Ясур-Ландау, профессор Хайфского университета. - Несколько сезонов назад мы обнаружили и начали раскапывать траншею, которая проходит через часть дворца. Первоначальные признаки указывали на то, что она была современной, возможно, вырытой в последние несколько десятилетий или, самое большее, столетие или два назад".

Однако в прошлом году были обнаружены первые доказательства того, что траншея является древней. Раскопки прошедшего в этом году полевого сезона это лишь подтвердили. Длина траншеи составляет не менее 30 метров. Археологи обнаружили целый участок стены, обрушившийся в нее. Также были найдены остатки стен и полов, которые тоже попали в эту расщелину.

По словам ведущего автора работы Майкла Лазара, при археологических раскопках всегда очень трудно распознать следы древних землетрясений. Особенно проблематично это в тех местах, где было мало каменной кладки или где для строительства использовался в основном высушенный на солнце глиняный кирпич.

Но в данном случае археологам повезло. Они наткнулись на явные следы древнего коллапса. Исследователи раскопали участки с деформированными гипсовыми полами и стенами, буквально сползшими в траншею. Они нашли остатки древних кирпичей, под которыми находились фрагменты керамики - вероятно, сосуды буквально посыпались с полок при подземных толчках.

"Это действительно похоже на то, что земля просто разверзлась и все, что находилось по обе стороны, упало в эту трещину, - говорит профессор Эрик Клайн из Университета имени Джорджа Вашингтона. - Маловероятно, что эти разрушения были вызваны какой-то насильственной деятельностью человека, потому что здесь нет видимых признаков огня. Здесь нет ни оружия, ни останков, которые могли бы указать на возможную битву".

На землетрясение указывают и результаты раскопок винного погреба, который был обнаружен несколько лет назад. В одной из кладовых команда обнаружила 40 кувшинов. Анализ органических остатков и показал, что в них хранилось вино. Кстати, этот винный погреб до сих пор считается самым большим из всех, найденных на Ближнем Востоке.

В ходе нового исследования команда нашла еще четыре таких хранилища и, по меньшей мере, 70 сосудов. Анализ показал, что они были погребены под землей в результате обрушения здания. В своей работе авторы пишут, что это точно было быстрое обрушение, а не медленное накопление кирпича из заброшенных и разрушающихся стен.