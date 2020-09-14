Эксперимент с первым женским экипажем на флоте признан успешным

По словам начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексея Рулева, эксперимент по созданию женского экипажа на патрульном катере завершен и признан успешным.
Ранее экипаж противодиверсионного патрульного катера "Раптор" был укомплектован тремя женщинами-военнослужащими. Они прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки, освоили специальности командира катера, моториста-электрика и рулевого-сигнальщика. Сначала морячки отучились на спецкурсах подготовки экипажей в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге. Практиковались же дамы непосредственно на Черноморском флоте. Они научились готовить катер к выходу в море, на интерактивном тренажере "мостик" отработали управление и безопасное мореплавание в различных условиях. Отмечается, что, выйдя в море, девушки самостоятельно исполняли все обязанности, проводили техническое обслуживание силовой установки, навигационного оборудования и механизмов патрульного катера. Мужчины-наставники над душой у них не стояли.
Во время учений экспериментальный экипаж патрулировал акваторию пункта базирования кораблей, отрабатывал противодиверсионную оборону, а также борьбу за живучесть корабля.
"Женский экипаж в полном составе успешно выполнил упражнения боевой подготовки, в том числе практическое гранатометание и стрельбу из штатного оружия. В завершении стажировки девушки успешно сдали зачеты на допуск к самостоятельному управлению катером и исполнению должностных обязанностей", - рассказал Алексей Рулев, добавив, что результаты эксперимента подготовлены и отправлены в главное командование ВМФ России для принятия дальнейшего решения.
"В принципе, когда жизнь заставляла, к примеру во время Великой Отечественной войны, женщины были в составе экипажей и даже боевых кораблей, - напомнил член экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России", капитан 1 ранга Василий Дандыкин. - На западе женщины присутствуют в составе дизельных подлодок, есть там и дамы-адмиралы".
"Но на мой взгляд, морская служба очень сложна и подразумевает все-таки мужское начало. Я не говорю, что женщины не справятся, но просто в этом сейчас нет необходимости", - считает военный эксперт.
"Служба в море на патрульном катере достаточно опасна и может оказаться сложной для женщин. К примеру, высадиться во время шторма - эта задача может оказаться совсем не простой для женщин", - соглашается бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.