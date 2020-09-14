Эксперимент с первым женским экипажем на флоте признан успешным

Народная поговорка времен СССР о том, что женщина за рулем - это все равно, что обезьяна с гранатой, похоже, теперь точно потеряет актуальность. В понедельник стало известно, что эксперимент с формированием первого женского экипажа патрульного катера признан успешным. Это означает, что женщин допустили даже не до руля, а до штурвала. А во время тренировок одним из учебных элементов, который успешно выполнили дамы, было гранатометание.

По словам начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексея Рулева, эксперимент по созданию женского экипажа на патрульном катере завершен и признан успешным.

Ранее экипаж противодиверсионного патрульного катера "Раптор" был укомплектован тремя женщинами-военнослужащими. Они прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки, освоили специальности командира катера, моториста-электрика и рулевого-сигнальщика. Сначала морячки отучились на спецкурсах подготовки экипажей в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге. Практиковались же дамы непосредственно на Черноморском флоте. Они научились готовить катер к выходу в море, на интерактивном тренажере "мостик" отработали управление и безопасное мореплавание в различных условиях. Отмечается, что, выйдя в море, девушки самостоятельно исполняли все обязанности, проводили техническое обслуживание силовой установки, навигационного оборудования и механизмов патрульного катера. Мужчины-наставники над душой у них не стояли.

Во время учений экспериментальный экипаж патрулировал акваторию пункта базирования кораблей, отрабатывал противодиверсионную оборону, а также борьбу за живучесть корабля.

"Женский экипаж в полном составе успешно выполнил упражнения боевой подготовки, в том числе практическое гранатометание и стрельбу из штатного оружия. В завершении стажировки девушки успешно сдали зачеты на допуск к самостоятельному управлению катером и исполнению должностных обязанностей", - рассказал Алексей Рулев, добавив, что результаты эксперимента подготовлены и отправлены в главное командование ВМФ России для принятия дальнейшего решения.

"В принципе, когда жизнь заставляла, к примеру во время Великой Отечественной войны, женщины были в составе экипажей и даже боевых кораблей, - напомнил член экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России", капитан 1 ранга Василий Дандыкин. - На западе женщины присутствуют в составе дизельных подлодок, есть там и дамы-адмиралы".

"Но на мой взгляд, морская служба очень сложна и подразумевает все-таки мужское начало. Я не говорю, что женщины не справятся, но просто в этом сейчас нет необходимости", - считает военный эксперт.

"Служба в море на патрульном катере достаточно опасна и может оказаться сложной для женщин. К примеру, высадиться во время шторма - эта задача может оказаться совсем не простой для женщин", - соглашается бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.