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14.09.2020 18:19
Рубрика: Экономика

Масло в огне

Экспортные цены на подсолнечное масло достигли максимума за семь лет
Текст: Татьяна Карабут
Минсельхоз США в сентябрьском прогнозе снизил оценку урожая российского подсолнечника с 14 до 13,5 млн тонн. Сказалась засуха на юге России. Оценка российского минсельхоза - 13 млн тонн. И этого будет более чем достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны, заверяют в ведомстве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На фоне снижения прогнозов урожая экспортные цены на российское подсолнечное масло обновили рекорд. По данным гендиректора аналитического центра "ПроЗерно" Владимира Петриченко, они достигли около 940 долларов за тонну. Таких цен не было с сезона 2012/13 года, когда подсолнечное масло в среднем стоило 1,105 тыс. долларов за тонну. Сейчас цены оказались "на своем месте", поскольку подсолнечное масло качественнее соевого и должно стоить дороже, считает эксперт.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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При этом на внутреннем рынке в 2013 году средняя цена сырого подсолнечного масла от производителя составляла 36,6 тыс. за тонну. Но тогда доллар стоил 30 рублей. А поскольку этот рынок экспортоориентированный (больше половины подсолнечного масла поставляется за рубеж), то цена на внутреннем рынке складывается исходя из экспортной. Так как сейчас доллар стоит 75 рублей, то и цена на подсолнечное масло в опте по 68 тыс. рублей за тонну - адекватная, считает Петриченко.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз

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