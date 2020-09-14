Евразийская экономическая интеграция продолжает укрепляться

11 сентября 2020 года состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии, на котором был проанализирован ход исполнения сторонами международных обязательств в рамках ЕАЭС. От Российской Федерации в работе совета принял участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук. Вице-премьеры пяти стран - членов Евразийского экономического союза также рассмотрели обширную повестку развития евразийской экономической интеграции.

На заседании было рассмотрено предложение, с которым выступил первый заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Михаил Бабич, о разработке плана мероприятий по устранению препятствий на общем рынке Союза. Предполагается, что такой "План мероприятий по поэтапному сокращению изъятий" должен быть единым, комплексным документом, что позволит видеть целостную картину уровня интеграции. Вице-премьеры также договорились о сближении регулирования ответственности за нарушение права Союза в сфере таможенного и технического регулирования, реализации совместных высокотехнологических проектов, интеграции информационных систем по прослеживаемости товаров на общем рынке ЕАЭС, гармонизации национальных механизмов защиты прав потребителей на общем рынке Союза, а также установлении согласованных требований к показателям электроэнергии.

Совет Комиссии отметил, что в прошедшем году рост взаимной торговли в рамках ЕАЭС опережал рост торговли с третьими странами. Особых успехов странам Союза удалось достичь в торговле продовольствием, химической продукцией, машинами, оборудованием и транспортными средствами. Было одобрено создание совместных исследовательских групп с Республикой Индонезия и Монголией по вопросу формирования зоны свободной торговли с ЕАЭС. Партнеры стран Союза уже выразили свою готовность к работе в данном формате, заинтересованность в котором также проявляют государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Режим свободной торговли с третьими странами повышает прозрачность и конкуренцию на общем рынке ЕАЭС, предоставляя конечным потребителям более широкий выбор товаров.

Стороны также согласовали размер пошлины при обращении представителей бизнеса в Суд ЕАЭС. Она составит 47 846 рублей, что значительно меньше, чем в других интеграционных объединениях. Суд Евразийского экономического союза рассматривает споры между государствами, юридическими и физическими лицами стран Союза, что является одним из важнейших элементов общего рынка ЕАЭС.

Вице-премьеры пяти стран одобрили дорожную карту по гармонизации законодательства стран ЕАЭС в нефтяной сфере. Документ будет принят на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Дорожная карта включает в себя целый ряд мероприятий по сближению правового регулирования нефтяного сектора пяти государств, а также по повышению уровня сотрудничества между ними в данной сфере. Общий рынок нефти и нефтепродуктов планируется запустить к 2025 году.