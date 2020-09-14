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14.09.2020 15:00
Рубрика: Общество

Фальков: Иностранцы-первокурсники смогут въехать в Россию до конца сентября

Текст: Мария Агранович
Студенты-иностранцы смогут приехать в Россию на учебу уже в сентябре. Об этом на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

- Мы откроем в сентябре возможность для первокурсников заехать в Россию по установленному алгоритму, но только из тех стран, границы которых будут открыты, - сказал министр.

Фальков призвал вузы уделить особое внимание первокурсникам-иностранцам

Также он сообщил, что на сегодняшний день из 724 гражданских вузов 719 организовали обучение в соответствии со всеми требованиями. За первые две недели учебного года, по словам Фалькова, в российских вузах не зафиксировано вспышек коронавируса.

- Мы ежедневно мониторим ситуацию. Несмотря на то, что на учебу уже вышли более 2 миллионов студентов-очников, а также большое количество преподавателей, на данный момент у нас нет вспышек и очагов ни в общежитиях, ни в самих университетах, - сказал Фальков.

Он особо подчеркнул, что в вузах соблюдаются все меры санитарной безопасности. Но, как оказалось, кое-где студентам приходится покупать маски самостоятельно. Тогда как и масками, и антисептиками должны обеспечивать университеты.

Фото: iStock
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- Мы развернули большую работу по санитарному просвещению в вузах. Многие вузы прислушались, - отметил министр. - Средства для дезинфекции аудиторий и общежитий предполагается приобрести с помощью централизованной закупки либо через предоставление дополнительных средств помощи вузам. Студенты не должны нести дополнительные расходы на покупку масок.

Валерий Фальков напомнил, что в июле по поручению президента минобрнауки распределило среди вузов более 8 миллиардов рублей в качестве помощи. Очередной транш поступит в начале октября.

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