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Текст:   Марина Трубилина 
03:00 14.09.2020

ФАС проверила, как выросли тарифы на ЖКУ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела мониторинг июльского повышения тарифов на коммунальные услуги. Тарифы на коммунальные услуги подорожали в России с июля не более, чем было установлено правительством. Превышений допустимого индекса изменения платы ФАС, проведя мониторинг, не обнаружила.

Прогнозом социально-экономического развития страны до 2024 года предусмотрено, что плата граждан за коммунальные услуги должна расти не более, чем на 4% ежегодно, сообщает пресс-служба ведомства. Рост платы ограничен предельными индексами, установленными для каждого региона с учетом индекса потребительских цен.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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После июльского повышения тарифов ФАС провела мониторинг соблюдения предельных индексов в среднем по регионам, а также порядка утверждения таких индексов в муниципальных образованиях. По данным ведомства, фактический рост платы не превышает 4%. Ведомство обращает внимание, что каждом регионе применяется свой индекс изменения размера платы за коммунальные услуги и его превышений в разрезе регионов также не было выявлено.

"Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ показали себя как эффективный инструмент сдерживания роста тарифов на эти услуги, - отметил замруководителя ФАС Виталий Королев. - Однако ФАС продолжает внимательно следить за ситуацией на рынке ЖКХ, проводя как ежемесячные мониторинги индексов изменения размера платы граждан за них в среднем по регионам страны, так и внеплановые по запросам".

"Информация по индексам изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ поступает в ведомство из органов регулирования ежемесячно и подвергается всестороннему анализу. За июль их роста выше допустимых 4% не зафиксировано", - подчеркнул начальник Управления регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства Алексей Матюхин.

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