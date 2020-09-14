Фермерам станет проще строить жилье на сельхозземлях

Правительство намерено дать фермерам возможность строить жилые дома для своих семей на землях сельхозназначения. Такая задача вошла в проект единого плана по достижению национальных целей развития России, рассказали в Ассоциации крестьянских (фермерских) и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

Сейчас формально такое право крестьян закреплено в законе о крестьянском (фермерском) хозяйстве, пояснил президент АККОР, первый заместитель председателя аграрного комитета Госдумы Владимир Плотников. Однако, по его словам, норма не работает - для этого необходимо внести изменения в земельное законодательство. "Сейчас зачастую земельный участок находится на большом расстоянии от места проживания фермера, что вызывает массу трудностей, - считает Плотников. - Фермер должен иметь возможность жить на своей земле, а не ездить на свой участок каждый день как на работу".

С просьбой предоставить право фермерам строить дом рядом с хозяйством обратились к президенту России Владимиру Путину делегаты съезда российских фермеров еще в 2011 году. И президент дал соответствующее поручение. На последнем съезде АККОР к проблеме вернулись. "Мы не можем жить на территории своей фермы. Можем там строить общежитие и проживать в нем, однако получить прописку на территории фермы невозможно. Это бред. Мы фермеры, мы живем на территории своей фермы. Дайте нам возможность построить там дом и прописать себя и своих детей", - говорил президент АККОР Приморского края, фермер Алексей Раченков.

Для строительства жилья на сельхозземлях в прошлом году разработаны поправки в Земельный кодекс и ряд других законов. А чтобы избежать злоупотреблений, в поправках предложен ряд ограничений. Так, общая площадь фермерского дома не может превышать 600 кв. метров, а площадь застройки должна занимать не более 5% от общей площади участка. Кроме того, предусмотрено, что в гражданском обороте фермерский дом следует судьбе земельного участка. Другими словами, собственник не сможет продать дом без остального земельного участка или, наоборот, продать землю, а дом оставить себе. Все это должно уберечь сельхозземли от застройки жильем, предназначенным для последующей продажи. Однако до сих пор этот законопроект не принят. В АККОР рассчитывают, что его принятие ускорит включение в план правительства соответствующего пункта.

"Переселение" фермеров и их семей к месту ведения бизнеса потянет за собой развитие инфраструктуры (дорог, объектов соцкультбыта) отдаленных сел и деревень, уверен Плотников.

Формально и сейчас строить дом на своем участке фермеру можно. Но норма не работает - нужны поправки в земельное законодательство

По данным АККОР, на начало 2020 года количество крестьянских и фермерских хозяйств в России составляло 176,3 ты­сячи, микропредприятий - 26,1 тысячи, малых предприятий - 6,1 тысячи. Общий размер обрабатываемых малыми формами хозяйствования посевных площадей составляет 47,9 млн га. Это около 60,2% от всей посевной площади. Фермеры производят 14% продовольствия, тогда как в 90-х вклад фермеров в производство сельхозпродукции составлял всего 1%. По прогнозам Россельхозбанка, в ближайшие пять лет показатель увеличится до 18-20%. По данным АККОР, в последние 10 лет посевные площади в фермерских хозяйствах ежегодно увеличиваются почти на 1 млн га. По зерну доля фермеров составляет 29,5%, подсолнечнику - 35%.