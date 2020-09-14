FONMIX провел первую в России цифровую сделку по передаче прав на трек через платформу IPEX

В рамках закрытой презентации биржи интеллектуальной собственности IPEX состоялась первая цифровая сделка по передаче прав на музыкальную композицию. За десять минут генеральный директор студии "Союз" Александр Бочков согласовал условия и заключил лицензионный договор с музыкальным сервисом FONMIX на использование в маркетинговых целях вирусного трека этого лета "По кайфу" Олега Кензова, сразу же получив платеж по договору.

Презентация новой платформы, входящей в блокчейн-инфраструктуру IPChain, прошла в присутствии топ-менеджеров ведущих рекорд-компаний и лейблов страны. Гостями мероприятия стали генеральный директор Warner Music Russia Александр Блинов, генеральный директор Sony Music в России Арина Дмитриева, глава отдела цифровых сервисов Universal Music Russia Алексей Брюховецкий, генеральный продюсер музыкального лейбла Zhara Music Бахтияр Алиев, генеральный директор "Первого музыкального издательства" Мария Опарина, генеральный директор "Национального музыкального издательства" Дмитрий Майко, генеральный директор студии "Союз" Александр Бочков, генеральный директор Soyuz Music Алексей Аляев, представитель United Music Group Сергей Прописнов, генеральный директор CD Land Contact Юрий Цейтлин и другие.

Цифровая биржа IPEX открывает новые возможности для оборота любых видов и форм объектов корпоративного и индивидуального творчества. Платформа позволяет создателям, владельцам и пользователям интеллектуальной собственности (IP) взаимодействовать напрямую, без посредников и из любой точки земного шара, благодаря чему они могут эффективно использовать и монетизировать оригинальный контент. Для этого IPEX предоставляет различные инструменты для работы с IP: дает возможность собирать собственные коллекции и портфели, согласовывать условия сделки, управлять своими активами на глобальном рынке с учетом законодательства конкретных стран и многое другое.

Цифровая платформа IPEX была разработана в сотрудничестве с активными участниками рынка и с учетом их актуальных пожеланий и запросов, пояснил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский. "На сегодняшний день IPChain - это крупнейший корпоративный блокчейн для оборота IP в мире, и то, что мы делаем, не имеет аналогов. Но музыкальная индустрия в этом плане крайне прагматична. Поэтому для нее блокчейн долгое время оставался интересным, но не особо понятным инструментом. Сейчас мы наконец готовы дать конкретный ответ на вопрос наших коллег "зачем". IPEX нацелен на формирование комфортной среды для совместной работы лейблов и артистов и увеличение объема музыкального рынка в целом", - сказал Андрей Кричевский.

Подробнее функционал платформы был представлен в ходе первой сделки, проведенной во время презентации. Всего за десять минут сторонам удалось выставить на цифровую витрину предложение, договориться об условиях, подписать и оплатить лицензионный договор - и все это онлайн. "Прикольная тема - пришел и за пару минут заработал несколько десятков тысяч рублей", - прокомментировал генеральный директор студии "Союз" Александр Бочков.

Цифровая платформа IPEX позволяет осуществлять сделки не только с музыкальным контентом, но и с самыми разными видами интеллектуальной собственности - кино, текстами, товарными знаками и любыми другими объектами, которые есть в обороте, рассказала управляющая IT-портфелем Ассоциации IPChain и генеральный директор FONMIX Валерия Брусникина: "Раньше любая сделка с ними предполагала очень длительные и, как следствие, дорогостоящие процессы: требовалось согласовать условия, провести переговоры, подготовить лицензионные соглашения, проверить права для подтверждения чистоты сделки, проконтролировать оплату, подготовить закрывающие документы. Теперь об этом всем можно забыть, так как этот оборот приобрел цифровые очертания. Музыка для рекламных роликов, кино, телепрограмм, компьютерных игр, мягких игрушек - все эти сделки уже сегодня можно делать на платформе IPEX".

Аудиторией неслучайно стали именно представители лейблов и рекорд-студий, ведь музыкальная индустрия - это одна из наиболее активных частей рынка интеллектуальной собственности. Последние годы стремительно растет уровень потребления музыкального контента. Так, в России объем российского музыкального рынка по итогам 2018 года составил 596 миллионов долларов, что на 4,3% больше показателя предыдущего года, - и, судя по прогнозам, темпы роста снижаться не будут ближайшие пять лет. Безусловным драйвером развития индустрии стал стриминг.

Именно благодаря появлению стриминговых платформ молодые музыканты стали активнее продвигать свое творчество широким аудиториям. Сейчас Россия - один из мировых лидеров по доле пользователей подобных площадок. В нашей стране 87% потребления музыки приходится на цифровые сервисы - в сравнении с общемировым показателем в 61%. И хотя рост выручки стриминговых платформ на российском рынке стабильно растет (в 2018 году их доход составил 51 миллион долларов, на 48% больше, чем в 2017-м, и к 2023 году составит 134 миллиона долларов), это мало отражается на благосостоянии самих исполнителей - остро стоят проблемы пиратства, низких отчислений авторам со стороны сервисов и многие другие. К сожалению, монетизировать творчество онлайн все еще представляется задачей трудновыполнимой, и начинающим и малоизвестным артистам нередко приходится либо подписывать невыгодные контракты с лейблами, либо пытаться самостоятельно защищать свои права.

Поэтому появление цифровой биржи IPEX - это безусловный плюс для индустрии, считает генеральный директор CD Land Contact Юрий Цейтлин: "Лейблам приходится держать штат менеджеров для централизации, постоянного общения, переговоров, бумажной работы и так далее. IPEX же значительно облегчит их работу, а также откроет доступ к новым предложениям, сделает более удобной синхронизацию индустрии, правообладателей, телеканалов, рекламы. Это супертема: все четко и понятно, есть контакты, можно задать условия сделки, проверить бренд или объект перед заключением договора, посмотреть, охраняется ли, кто правообладатель и так далее".

Как отметил председатель правления Российского авторского общества Максим Дмитриев, игроки рынка уже давно заинтересованы в появлении цифровой инфраструктуры для прямого диалога с авторами контента и правообладателями: "К примеру, мы только на днях обсуждали с коллегами из "Европейской медиагруппы" возможности использования музыкальных произведений в подкастах. Биржа IPEX как раз поможет сторонам в таких случаях общаться напрямую, размещать запросы на использование объектов и в целом формировать рынок и ценообразование на нем. IPEX открывает дорогу в цифровой век".

"За такими цифровыми решениями - будущее, и хорошо, что оно уже начало наступать", - добавил генеральный продюсер Zhara Music Бахтияр Алиев. Он подчеркнул, что теперь дальнейшее развитие платформы будет зависеть от того, насколько активно сильные участники рынка станут участвовать в его функционировании и наполнении контентом.

На мероприятии также присутствовали заместитель генерального директора по вопросам бизнеса и внешним связям Warner Music Russia Ольга Ким, генеральный директор "Издательства Монолит" Олег Некрасов, руководитель отдела кино и ТВ "Первого музыкального издательства" Анна Лукинова, музыкальный продюсер Алексей Лукинов, генеральный директор музыкального издательства Ray Records Наталья Петушина, директор по развитию ООО "Национальный Цифровой Агрегатор" Александр Боровков, продюсеры Media Land Павел Каюров и Дана Паринбетова, генеральный директор лейбла Gamma Music Сергей Олькин, продюсер компании Velvet Music Лиана Меладзе, концертный директор лейбла Respect Production Руслан Муннибаев, руководитель департамента маркетинга в CD Land Group Ирина Мелехова, глава "Мазай коммуникейшенс" Андрей Чеснов, глава Navigator Records Алексей Козин и генеральный директор и продюсер лейбла StartUp Music Валерий Дробыш.

IPEX является узлом инфраструктуры доверия IPChain, работа которой строится на блокчейн-технологиях. На сегодняшний день среди узлов распределенного реестра находятся такие ключевые участники рынка, как Российское авторское общество (РАО), Фонд "Сколково", сервис для легального фонового аудио- и видеооформления коммерческих объектов FONMIX, Роспатент, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, международный сервис для учета, хранения и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности n"RIS, Ассоциация предметного дизайна (АСПД), Банк авторских прав, Суд по интеллектуальным правам, Роснано и другие.