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14.09.2020 20:40
Рубрика: Культура

Дон Жуан - не герой

"Геликон-опера" открыла сезон спектаклем "Каменный гость"
Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8260)
"Каменный гость" - опус одновременно неброский, но и новаторский, к тому же конкурирующий с великим множеством "портретов Дон Жуана", воплощенных в искусстве. Свою версию оперы Даргомыжского худрук "Геликона" Дмитрий Бертман представил, работая в команде со сценографом Аллой Шумейко и дирижером Михаилом Егиазарьяном.
В этой постановке главный герой не Дон Жуан (Дмитрий Хромов) и даже не Лепорелло (Дмитрий Овчинников). Фото: Ирина Шымчак В этой постановке главный герой не Дон Жуан (Дмитрий Хромов) и даже не Лепорелло (Дмитрий Овчинников). Фото: Ирина Шымчак
В этой постановке главный герой не Дон Жуан (Дмитрий Хромов) и даже не Лепорелло (Дмитрий Овчинников). Фото: Ирина Шымчак

Похождения Дон Жуана лишали покоя не только женские сердца, но и множество самых выдающихся художников - писателей, поэтов, композиторов. На этот мифологизированный сюжет создано десятки произведений, среди которых самое известное, конечно, и, быть может, самое совершенное - это опера Моцарта. Но для нас очень ценно и то, что сделано русскими творцами. Тем более что Даргомыжский явно предчувствовал и предвосхищал гармонии ХХ столетия. Он написал оперу без либретто, а непосредственно на текст маленькой трагедии Пушкина без арий и иных привычных оперных номеров. Он разве что позволил себе одно отступление от литературного оригинала, переименовав Гуана в Жуана на модный в те времена галломанский манер. Он первым пошел по непроторенной дороге, по которой потом проследовали другие великие русские композиторы - Мусоргский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Шостакович... "Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды" - знаменитый девиз Даргомыжского.

Фото: РИА Новости
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Вопрос в том, что традиционная оперная публика правды хочет в самую последнюю очередь. Ей нужны прежде всего красота мелодий, виртуозное пение и гармоничные ансамбли. Дмитрий Бертман - мастер увлекательной режиссерской концепции - это прекрасно и понимает, и чувствует. И в опере, где всего восемь персонажей, предлагает представление в стилистике готического детектива, движущая сила которого не столько любовь, сколько зависть. И многослойность мифологизированных смыслов только добавляет интриги и делает совсем неважным место и время действия. В спектакле все при шпагах - но на сцене холодно, мрачно и лаконично, порой даже излишне. Но среда обитания героев, созданная по правилам современного дизайна (Алла Шумейко этой работой дебютирует в качестве театрального художника), только подчеркивает, как близко подходит композитор к пределу психологической напряженности. Хотя формально "Каменный гость" - тонко выписанная камерная классика, требующая изысканной интонационной интерпретации, как актерской, так и музыкантской.

И при всей локальной известности оперы ей дарили свои голоса наши певцы из касты лучших: Владимир Атлантов, Алексей Масленников, Тамара Синявская, Артур Эйзен, Александр Ведерников, Александр Ворошило, Маквала Касрашвили, Тамара Милашкина, Галина Калинина... Поэтому новому поколению певцов, обреченному на неизбежное сравнение, по определению не просто исполнять эту оперу. К тому же там особо и развернуться негде: мрачноватый мотив-вопрос Жуана "Когда б я был безумец", благочестивый хорал Донны Анны, две хитовые песни Лауры "Оделась туманом Гренада" и "Я здесь, Инезилья", что давно трансформировались в отдельно звучащие шедевры камерной музыки, и ослепляющая, как адский огонь, мажорная тема Командора.

Лаура (Валентина Гофер) - здесь не столько певица-актриса, а куртизанка, и любовная мелодрама с Донной Анной (Наталья Загоринская), грозящая наказать Дон Жуана (Дмитрий Хромов) семейными узами, - обе сцены завершаются эффектными убийствами. Но кто кого лишает жизни, по закону детектива, узнает лишь тот, кто окажется непосредственным свидетелем спектакля. В этой закрученной постановке главный герой не Дон Жуан, и даже не слуга-предатель Лепорелло (Дмитрий Овчинников), и не Командор (Алексей Дедов), а Донна Анна - необыкновенная, практически бенефисная работа самой титулованной солистки "Геликона" Натальи Загоринской, которая стала событием первой премьеры сезона.

Культура Театр Драматический театр Гид-парк

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