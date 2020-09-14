Генпрокуратура направила в суд дело экс-главы Норильска Рината Ахметчина

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-мэра Норильска Рината Ахметчина, которого обвиняют в халатности из-за утечки дизтоплива.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, заместитель Генерального прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Норильска. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Норильский городской суд.

По версии следствия, в мае 2020 года из резервуара, находящегося в 12 км от Центрального района Норильска на территории производственной площадки ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания", вследствие аварийной разгерметизации произошел разлив более 21 тысячи тонн дизельного топлива.

Получив в тот же день информацию о произошедшем, в нарушение требований законодательства, регламентирующего порядок действий при наступлении чрезвычайной ситуации, глава города в течение двух дней не принимал мер, направленных на организацию аварийно-восстановительных и других неотложных работ с целью локализации разлива нефтепродуктов и минимизации их воздействия на окружающую среду.

По данным Генпрокуратуры, неисполнение Ахметчиным своих должностных обязанностей привело к существенному увеличению вреда, нанесенного окружающей среде.