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14.09.2020 19:27
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура передала дополнительный запрос о правовой помощи в компетентные органы юстиции ФРГ

Текст: Иван Егоров

Генеральная прокуратура 14 сентября 2020 года передала в компетентные органы юстиции Федеративной Республики Германия дополнительный запрос о правовой помощи по материалам проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации из самолета рейса "Томск-Москва" Навального А.А., доставленного из России в Германию для дальнейшего лечения. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, запрос передан на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 и дополнительных протоколов к ней.

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При этом, как отметили в надзорном ведомстве, ответ на ранее направленный 27 августа запрос о правовой помощи пока не поступил.

"Вместе с тем, согласно опубликованным в СМИ заявлениям представителей германских компетентных органов, по инициативе клиники Charite проведено токсикологическое исследование, результаты которого имеют значение для полного, объективного и всестороннего установления обстоятельств, повлекших госпитализацию Навального", - отметили в Генеральной прокуратуре.

В этой связи российский следственный орган в новом запросе высказал просьбу о предоставлении дополнительных объяснений лечащих врачей, информации и копий документов, касающихся лечения и обследования Навального.

"Генеральная прокуратура РФ продолжает взаимодействовать с германскими партнерами и надеется на оперативное и полное исполнение запросов о правовой помощи", - подытожили в российском надзорном ведомстве.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура

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