Глава Минцифры объяснил новое название ведомства

Изменение сокращенного названия Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с "Минкомсвязь" на "Минцифры" связано с тем, что слово "цифра" стало доминирующим, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы ведомства Максута Шадаева.

"У нас сейчас больший акцент на цифровую экономику, цифровые технологии. Цифровая трансформация в последнем указе президента - одна из пяти целей национального развития до 2030 года. Цифровые технологии получили оформление в виде Минцифры", - пояснил министр.

Создавать отдельное ведомство по информационной безопасности, как ранее предлагала ассоциация "Руссофт", Шадаев не видит смысла, так как внедрение цифровых технологий неразрывно связано с безопасностью.