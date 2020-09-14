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14.09.2020 12:40
Рубрика: Общество

Глава Рособрнадзора выступил против отмены ОГЭ для девятиклассников

Текст: Мария Агранович
В Рособрнадзоре пока не планируют отменять основные государственные экзамены (ОГЭ) для 9-х классов. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев. Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса девятиклассников освободили от ОГЭ, а аттестаты выдали на основе годовых оценок.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

- По всем прогнозам говорили, что напряженная обстановка будет сохраняться до весны следующего года максимум, - уточнил Музаев. - Хотя ситуация с распространением вируса пока для всех необъяснима, мы планируем, что летом ОГЭ состоится. Будем готовить контрольно- измерительные материалы, как обычно.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Кстати, после вынужденной отмены ОГЭ в этом году стали говорить о необходимости экзаменов для девятиклассников в целом. Анзор Музаев подчеркнул, что он категорически против отмены ОГЭ для девятиклассников.

- Еще в "десятилетке" всегда существовали экзамены после 8-го класса. Они мотивировали ребят на предметную подготовку, - отметил глава Рособрнадзора. - Есть исследования, которые показали: знания, полученные в начальной школе, катастрофически "проваливаются" с 5 по 7 класс, а потом идет рост. Во многом именно потому, что ребята понимают: надо готовиться к экзаменам в 9 классе.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор

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