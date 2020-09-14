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14.09.2020 21:07
Рубрика: Спорт

Пасует даже Василевский

Голевая передача голкипера "Тампы" и две Никиты Кучерова приблизили "молний" к финалу Кубка Стэнли
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8260)
Одна из самых "российских" команд Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтинг" в шаге от финала Кубка Стэнли. В четвертом матче полуфинала с "Нью-Йорк Айлендерс" "Тампа" выиграла 4:1 и теперь ведет в серии до четырех побед со счетом 3:1.
Голкипер "Тампы" Андрей Василевский в этом плей-офф и отбивает, и в голевых атаках участвует. Фото: Reuters Голкипер "Тампы" Андрей Василевский в этом плей-офф и отбивает, и в голевых атаках участвует. Фото: Reuters
Голкипер "Тампы" Андрей Василевский в этом плей-офф и отбивает, и в голевых атаках участвует. Фото: Reuters

"Айлендерс" в этот вечер забили первыми, но насладиться как следует даже этим минимальным преимуществом не успели. Ответ "Тампы" последовал уже через 12 секунд. Что интересно, отличилось пропустившее звено. Голевую атаку начал Андрей Василевский, остановивший шайбу для Янни Гурде. Тот сделал передачу через всю площадку на Блэйка Коулмена, который в ближнем бою разделался с голкипером "островитян" Семеном Варламовым - 1:1.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Между прочим это первое очко Василевского за результативность в плей-офф. До этого Андрей уже отдавал голевые передачи, у него их за карьеру накопилось уже 11 штук, но все это было в регулярных чемпионатах. Со своими прямыми обязанностями россиянин тоже справился неплохо, отразив 26 из 27 бросков.

Но вернемся к игре. Не прошло и 15 секунд с момента, когда "Тампа" отыгралась, как "молнии" забросили еще. То есть три шайбы уложились в 27 секунд. Тут уж во всей красе проявило себя первое звено "Лайтнинг". В заключительной фазе атаки Кучеров блестящей передачей вывел на ворота Ондржея Палата, и тому нужно было просто попасть. В этом матче Никита ассистировал еще раз Брэйдену Пойнту.

Если голевые пасы Василевского случаются нечасто, то передачи Никиты Кучерова уже стали обыденностью. После четвертой игры с "Айлендерс" он вышел в лидеры списка лучших ассистентов этого плей-офф. У Никиты 19 передач. А по общему количеству очков Кучеров с 25 (6 голов+19 передач) делит первое место в бомбардирском зачете вместе с одноклубником Пойнтом и форвардом "Колорадо" Натаном Макинноном, который в этом розыгрыше Кубка Стэнли участия уже не принимает.

- Их первое звено наложило на нас свой отпечаток в паре матчей, - высоко отозвался о лидерах "Тампы" главный тренер "Айлендерс" Барри Троц в интервью официальному сайту НХЛ. - Все они хорошие игроки. Выдающиеся хоккеисты. Они умеют разыгрывать. Они лезут в труднодоступные зоны. Это игроки высокого уровня, элита. Нельзя давать им и дюйма пространства. Мы же дали им слишком много дюймов.

Решающий шаг в финал "молнии" могут сделать уже в следующем матче, который пройдет в ночь с 15 на 16 сентября по московскому времени. Впрочем, наставник "Тампы" Джон Купер уже предупредил своих подопечных: "Если вы в одной игре от финала, это еще не значит, что вы уже в нем. Вы пока еще в одном матче от него".

Между тем

Московское "Динамо", потерпевшее три поражения подряд на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, постепенно набирает темп. По ходу выездного турне "бело-голубые" одержали уже вторую победу. В субботу в овертайме был обыгран казахстанский "Барыс" (5:4) , а вчера пришел черед хабаровского "Амура" - 4:2.

Матч для гостей сложился нелегко: дальневосточники уже на седьмой минуте открыли счет в матче. Прорывной для "бело-голубых" стала вторая половина второго периода, когда за шесть минут москвичи забили трижды. Причем одну из шайб Вадим Шипачев забросил в меньшинстве.

Фото: EPA-EFE/Julien de Rosa
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- Тяжелая была игра, - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов. - Наверное, это потому, что очень много сил было затрачено в матче с "Барысом", потом - перелет в Хабаровск. Сначала еще и проигрывали, пропустив в меньшинстве. В середине второго периода даже перешли на игру в три пятерки, правда, потом снова вернулись к четырем. Получилось забить и переломить. Дальше уже полегче было.

Если "Динамо" выходит из своего пике, то у "Амура" он совсем затянулся. Вместе с китайским "Куньлунем" хабаровчане единственные, кто в этой "регулярке" еще не набрал очков.

Тем временем КХЛ назвала лучших игроков второй недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем признан голкипер омского "Авангарда" Эмиль Гарипов, лучшим защитником - оборонец ярославского "Локомотива" Рушан Рафиков, среди форвардов лучшим назвали финна из питерского СКА Миро Аалтонена, который в трех победных матчах за отчетный период набрал 7 (3+4) очков, больше, чем кто-либо в лиге.

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