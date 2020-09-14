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14.09.2020 18:41
Рубрика: Общество

Звонок на перемены

Что показали первые дни учебного года в российских школах
Текст: Ольга Бухарова, Ксения Колесникова
Что делать, если директор не принимает заявление о переходе ребенка на дистанционку? Как избежать очередей на входе в школы? Могут ли регионы устанавливать обучение в третью смену? "Российская газета" провела федеральную "горячую линию" о том, в каких условиях начался учебный год в школах. В ней приняли участие представители министерства просвещения, Роспотребнадзора, а также региональных органов управления образованием.
Чтобы утром не создавать очередь перед входом в школу, лучше пять минут провести во дворе. Фото: РИА Новости Чтобы утром не создавать очередь перед входом в школу, лучше пять минут провести во дворе. Фото: РИА Новости
Чтобы утром не создавать очередь перед входом в школу, лучше пять минут провести во дворе. Фото: РИА Новости

Звонок из Казани: Здравствуйте, меня зовут Олег, я отец двух учеников начальных классов. В нашей школе обещали в этом году сделать пятидневку. Родители, учителя на это рассчитывали. Но в последний момент руководство школы передумало. Обосновали это тем, что появились бесплатные обеды. И получается, что в субботу эти обеды будут пропадать. А государство деньги выделило… На каком уровне решается этот вопрос? На уровне Министерства просвещения России или каждая школа решает сама?

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Виктор Басюк, заместитель министра просвещения РФ: Спасибо, Олег, за вопрос. Расписание - это тот вопрос, который школы всегда решают индивидуально. Думаю, в данном конкретном случае возможно, что решение школы о продолжении шестидневки связано, в том числе, и с этой особой ситуацией, с коронавирусом. Пятидневка - большее количество часов в ежедневном расписании, что увеличит число ребят, одновременно находящихся в здании школы. Скорее всего мера школы вынужденная, но важно, чтобы и родители, и учителя относились к подобным решениям с пониманием.

Мы формируем максимально благоприятную образовательную среду для всех, и взаимопонимание очень важная вещь.

Теперь, что касается питания. Перед регионами поставлена задача - обеспечить как минимум один раз в день каждого ученика 1-4-х классов в школе горячим питанием, и здесь не важно, сколько раз в неделю школьник посещает школу. Если это пятидневная неделя, значит, 5 раз в неделю ребенок питается. Если это 6-дневная неделя, значит, 6 дней в неделю ребенок обязательно питается. Мы активно следим за этим и призываем регионы выстраивать процесс питания с учетом мнения родительского сообщества.

Семейное или дистанционное обучение?

Вопрос из Самары: Много ли стало родителей, которые выбирают семейную форму обучения? Может ли школа отказать маме в этом?

Виктор Басюк: В Федеральном законе "Об образовании в РФ" прописаны разные формы обучения. В том числе и семейная, и заочная. Выбор конкретной формы для ребенка - право родителей. Если провести анализ начала этого учебного года, то мы должны констатировать: нет, сегодня резкого увеличения числа детей на семейном обучении не произошло. По статистике, у нас примерно 10 тысяч семей выбирают такую форму, те же цифры показывали и последние несколько лет.

Все-таки родители больше доверяют образовательным организациям.

Чаще всего выбор семейной формы связан с какими-то особыми условиями, которые необходимы ребенку. Это право родителей, наша же задача - предоставлять доступ к качественному обучению в любом виде, какую бы форму родитель ни выбрал, и, кстати, ресурсы, которые мы запустили, и возможности, которые расширили в период пандемии, активно помогают в подобных ситуациях.

Третья смена - недопустимая вещь. Остались единичные случаи в нескольких муниципалитетах по стране, где третья смена устраняется

Владимир из города Камышин (Волгоградская область): Директора школ не хотят принимать заявления на дистанционное обучение. Что делать? В чем отличие семейного от дистанционного обучения? И как это работает на практике?

Виктор Басюк: Если мы говорим о семейном обучении как об особой форме, закрепленной в законе, то ее нужно правильно оформить по документам. Должно быть заявление родителей о предоставлении им семейной формы обучения. Должен быть заключен договор между школой и родителями. И обязательно должен быть составлен график контрольных, промежуточной и итоговой аттестации по каждому предмету. Школа и родители определяют, когда ребенок будет ее проходить: ежемесячно, раз в четверть, раз в полгода. Все это прописывается, чтобы можно было оценить знания ребенка.

Что касается, как вы говорите, дистанционного обучения, а вернее, обучения на дому с применением дистанционных технологий, - я еще раз подчеркну, что обучение в наших школах, прежде всего, очное, и только в исключительных случаях точечно на местах применяются подобные меры, когда это продиктовано необходимостью защиты здоровья, и они временные.

Сейчас мы активно работаем над развитием единого образовательного пространства, чтобы возможности у всех школ были равные и любая школа могла предоставить ученику все необходимое для любого вида занятий. Чтобы это заработало на всей территории страны в каждой школе без исключения - на это нужно время, но за последние полгода мы осуществили значительный прорыв в этом направлении.

Фото: iStock
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Василий Савельев, отец второклассника Ивана школы № 4, Красноярск: Раньше в нашей школе не было второй смены. В этом не было необходимости. С 1 сентября ввели. Учимся теперь с обеда до вечера. Когда это закончится? А читатель из Ярославля спрашивает: Допустимо ли организовывать учебу в три смены? Делают среднюю смену или полноценно вечернюю с обучением до 21 часа. Смены в школах - кто решает, сколько их может быть? Сама школа?

Виктор Басюк: Да, это сегодня компетенция самой школы. Увеличение количества школ со второй сменой - опять же временный фактор, продиктованный исключительно мерами защиты здоровья. Школы делают все для того, чтобы разделить потоки обучающихся. В том числе ставят уроки в разные смены.

А вот третья смена - недопустимая вещь, и мы за этим внимательно следим. В 2021 году третьей смены быть уже не должно. Сейчас остались единичные случаи в нескольких муниципалитетах по стране, где третья смена устраняется. Мы ведем серьезную работу, в том числе и по строительству новых зданий школ, для того чтобы к 2021 году этот вопрос окончательно решить.

Вопрос из Саратова: Нужен ли единый и доступный для всех школ портал или, например, мессенджер для занятий? Чтобы не было рекламы, чтобы не было ограничений по времени, как в Zoom? Все это очень мешает…

Виктор Басюк: Обязательно нужен. И для нас сегодня это сверхзадача в рамках национального проекта "Образование". Об этом уже заявлял министр просвещения Сергей Кравцов. Мы обязаны создать всероссийскую современную платформу, которая будет включать в себя весь верифицированный, проверенный контент, необходимый для образовательного процесса. Важно, чтобы педагоги могли найти на этой платформе не только учебные материалы, но и поддержку профессионального сообщества. Мы работаем над таким каналом связи и над порталом. Это будет такое мультиплатформенное решение, которое позволит обеспечить информационную безопасность и доступность цифровой образовательной среды.

Она поможет решить и еще одну важную проблему. Мы с ней столкнулись, когда случилась пандемия. Многие частные компании, за что им большое спасибо, предоставили для учеников и учителей свой контент. Но, к сожалению, оказалось, что не весь он соответствовал государственным образовательным стандартам. Ряд материалов был платным, что тоже недопустимо, если мы говорим о гарантированном государством бесплатном общем образовании.

Мария, Махачкала: Как будет решаться вопрос малокомплектных школ? Какова позиция министерства - оставлять их или укрупнять? В Дагестане в некоторые горные села в зимнее время трудно добраться. Как будут перевозить 2-3 детей?

Виктор Басюк: Позиция министерства однозначная: мы должны максимально сохранять сеть образовательных организаций. Но при этом образование должно быть доступным, безопасным, качественным. Малокомплектная школа может оставаться самостоятельной или стать филиалом другой, большой школы. В этом вопросе для нас очень важно мнение самих жителей сел и деревень, где есть такие школы. Очень важна позиция региональных органов власти. Потому что окончательное решение принимают именно они, а не министерство просвещения. Мы же осуществляем государственный контроль.

В редакции "Российской газеты" на вопросы читателей отвечал заместитель министра просвещения Виктор Басюк. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Очередь в класс

Есть какие-то разработанные рекомендации Роспотребнадзором в помощь родителям?

Ирина Шевкун, начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора: Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по организации родительского контроля и по питанию детей. Они рассчитаны как для образовательных учреждений, так и для родителей, чтобы они понимали, на что необходимо обращать внимание в школе. Например, в ходе родительского контроля родители сами смогут обнаружить нарушения, допустим, пища была холодной, и направят обращение в Роспотребнадзор. И это также будет являться основанием для возбуждения проверки.

А где родителям найти эти рекомендации?

Ирина Шевкун: Они опубликованы на сайте Роспотребнадзора в разделе "Документы".

Вопрос из Ярославля: правомерно ли требовать с учеников носить маски за пределами класса?

Ирина Шевкун: Как вы знаете, Роспотребнадзором были разработаны санитарные правила для образовательных организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Требования о том, что дети должны находиться в школе в масках, в этих правилах нет.

В Нижегородской области родительское сообщество обсуждает ситуацию, когда ребенка, который пришел школу, у него измерили температуру и она показала 37 градусов и выше, могут увезти в больницу. Правда, только в таком случае, если не удастся связаться ни с кем из родителей. Эту информацию подтвердил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин. А где потом искать ребенка, которого увезла "скорая"? А если он в школу не берет с собой телефон? Насколько правомочны эти действия?

Ирина Шевкун: Согласно нашим правилам, если у ребенка была выявлена температура в школе, он должен быть немедленно переведен в отдельное помещение.

Еще вопрос из Ярославля: Действительно ли запрет покидать класс в течение всего учебного года поможет сохранить здоровье детей, учитывая невозможность качественного проветривания помещений и недостаток движений?

Ирина Шевкун: Согласно санитарным правилам на переменах дети из разных классов не должны контактировать друг с другом. Но выходить из кабинета не запрещается, тем более, существует требование Роспотребнадзора о необходимости регулярного проветривания помещений. При этом необходимо избегать ситуаций, когда во время перемены в одном коридоре находятся дети из разных классов. Нужно понимать, что такая мера поможет сохранить здоровье детей. Если возникнут случаи заболевания в образовательной организации, чем меньше контактировал больной ребенок с другими, тем и риск массового заболевания будет меньше.

Марат Гатауллин из Сосновоборска Красноярского края спрашивает: Несмотря на то что дети приходят на занятия в разное время, у школ собираются огромные очереди из-за обязательной процедуры термометрии. Можно решить этот вопрос?

Ирина Шевкун: Да, действительно, в школах в обязательном порядке должна проводиться термометрия. Роспотребнадзор пояснял, как должно быть все организовано, чтобы избежать большого скопления, и требования, которые должны соблюдаться в период распространения коронавирусной инфекции. Почему в школе Сосновоборска собираются огромные очереди - это вопрос к школе, которая должна организовать процесс таким образом, чтобы избежать очередей. Необходимо составить график прихода детей из разных классов с интервалом по времени, открыть все возможные входы, чтобы дети не скапливались у школы.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Может, в школе и предусмотрены дополнительные входы и составлены графики, но, вы же понимаете, что дети зачастую вбегают в школу за 5 минут до звонка. Поэтому, видимо, и образуются такие очереди…

Ирина Шевкун: Если учитель сказал, что класс заходит в 8.15, то нужно приходить в школу именно в это время. И обязанность образовательной организации донести до родителей, почему это нужно. Чтобы каждый родитель понимал, что это обезопасит его собственного ребенка. Чем меньше будет детей, с которыми будет находиться ваш ребенок, чем меньше будет это скопление, тем безопаснее для конкретного ребенка. И школа должна организовать проведение разъяснительной работы, для чего это делается. Не просто потому, что мы так хотим, а потому, что это безопасность каждого конкретного ребенка.

Будет ли отменен особый режим в школах в 2021 г?

Когда мы спрашивали представителей минобразования регионов, как долго школы будут работать в особых условиях, все ссылались на санитарные правила Роспотребнадзора, которые устанавливают этот особый режим до конца 2020 года. Возможно ли его продление и в 2021 году?

Ирина Шевкун: Работа школ в особых условиях будет продолжаться до тех пор, пока эта эпидситуация в стране не стабилизируется. СанПиН действует до 1 января 2021 года, но это не потому, что с нового года все закончится и санитарные правила не нужно будет соблюдать.

Нонна Фомкина, главный специалист-эксперт Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора: Действительно, пока мы работаем в условиях рисков распространения COVID-19, поэтому все мероприятия мы проводим в полном объеме. Когда ситуация стабилизируется или когда будут сняты все ограничения, сказать сейчас сложно. Кроме того, в разных регионах ситуация разная. И естественно, снятие ограничительных мероприятий в каждом субъекте проводится по-разному. Так что пока все санитарные правила должны исполняться.

В ряде регионов жалуются, что у некоторых школ муниципалитетов просто не хватает финансовых ресурсов на то, чтобы соблюдать все требования СанПиН, в частности, очень дорого обходится закупка обеззараживающего оборудования. Все-таки кто должен финансировать санитарные мероприятия в образовательных учреждениях и будут ли применяться санкции, если школы их не смогут выполнить?

Нонна Фомкина: Роспотребнадзор не занимается финансированием образовательных учреждений. Этот вопрос мы не решаем. Но рекомендации есть, и требования ВОЗ никто не отменял. Вообще, установки для обеззараживания воздуха мы рекомендовали и раньше, когда наблюдался подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это не новые рекомендации Роспотребнадзора. Конечно, проблема с финансированием всех санитарных мероприятий существует, и в ряде регионов она успешно решается. Если есть какие-то ограничения, например, по закупкам этого оборудования, то оно в первую очередь устанавливается в те помещения, где идет массовое скопление детей. Например, в столовых. Полагаю, что нужно распределять уже имеющиеся ресурсы и использовать их с большей эффективностью.

Не секрет, что некоторые школы у нас переполнены, есть классы по 30 и даже 35 детей. Существуют какие-то требования Роспотребнадзора, сколько детей должно одновременно находиться в учебном кабинете?

Нонна Фомкина: Специальных требований по уменьшению количества детей в классах нет. Но тем не менее если класс переполнен, то это один из факторов распространения инфекции с воздушно-капельной передачей. Поэтому администрация школ должна понимать, что чем больше детей находится в одном помещении, тем больше риск массового заражения коронавирусной инфекцией.

Отвечают в регионах

На "горячую линию" "РГ" обратилась учительница истории одной из новосибирских гимназий: Очень тяжело вести урок в маске. Быстро задыхаешься, и дети не всегда улавливают. Приходится повторять. То ли сложнее говорить, то ли им мимики не видно. Многие учителя начали уже снимать маски. Подскажите, кто и как это будет контролировать?

Юрий Савостьянов, зам министра образования Новосибирской области: Такого требования, что учитель во время проведения урока должен находиться в маске, не существует. Масочный режим для педагогов сегодня не введен. В обязательном порядке обеспечиваются санитарными масками только технические работники и работники пищеблока. Педагоги же ведут урок как обычно. В классах соблюдаются другие меры безопасности: работают рециркуляторы, есть проветривание. Мы организовываем утренние фильтры, в том числе среди педагогов. Поэтому во время уроков маски абсолютно не требуются. Мы таких рекомендаций не давали.

Мария из Пензенской области спрашивает: Мы проживаем в Городе Спутнике под Пензой. Он активно застраивается, 30 тысяч жителей. В прошлом году построили три детских сада. Но мест все равно не хватает. Мой ребенок в очереди далеко, и я опасаюсь, что в следующем году не сможем попасть в группу. Будут ли еще строиться детсады?

Александр Воронков, министр образования Пензенской области: Мы знаем проблему пригорода Пензы. Микрорайон новый, быстро развивающийся, где в основном селятся молодые семьи с детьми. Уже построили там шесть детских садов, школу на 1100 мест. В этом году появится еще один детский сад на 120 мест и в следующем еще один. Считаем, что есть необходимость еще раз проанализировать ситуацию и по возможности продлить действие нацпроекта по строительству детских садов, а не только яслей, особенно в быстро развивающихся микрорайонах с хорошей демографией.

Подготовили Нина Рузанова, Наталья Саванкова

Вопрос ребром

Недавно "Российская газета" опубликовала материал "Чек на урок". В школах Ивановской области от учеников требуют чек-листы - такие справки о состоянии здоровья ребенка, что они не заразны. Только ежедневно их должны заполнять не медработники, а родители. Там восемь пунктов. И нужно указать не только, была ли у ребенка температура или нет, но и выезжал ли он в этот день за пределы региона и на каком транспорте. И в ежедневном порядке представлять в школу. Это делается на уровне региона. Хотелось бы узнать ваше отношение к данной истории.

Как Роспотребнадзор относится к таким циркулярам?

Ирина Шевкун: Это не может быть выходом из положения. Такого требования в наших санитарных правилах нет. Если у нас прописано, что должна быть организована термометрия на входе в организацию, то заменять ее некими чек-листами нельзя. Потому что сразу возникает вопрос: этот чек-лист заполнялся родителям накануне вечером или утром. Возможно, школа решила применить такие чек-листы с тем, чтобы быть уверенными, что ребенок не контактировал, не выезжал или еще что-то. Но в любом случае эти чек-листы не могут заменять тех требований, которые прописаны в санитарных правилах Роспотребнадзора. Они не отменяют необходимость прохождения утреннего фильтра на входе в школу, это недопустимо.

Виктор Басюк: На самом деле это абсолютно незаконное требование. Мы реагируем на такие сигналы и очень оперативно. Регионы сейчас уделяют повышенное внимание мерам контроля здоровья, но перекладывать все это на плечи родителей - неверно. В начале учебного года появилась информация о том, что в некоторых школах было большое скопление учеников по утрам. Мы очень активно отработали эту тему с нашими региональными, муниципальными органами власти.

Что касается определения температуры. Она у нас измеряется непосредственно на входе в образовательную организацию. Для школы не важна температура, которая была дома. Тем более мы понимаем, что эта информация может быть совсем недостоверной.

Что действительно важно? Если в близком окружении семьи появляется заболевший коронавирусом человек, если с ним был контакт, то родители обязаны об этом незамедлительно проинформировать школу.

Спрашивает партнер "Российской газеты"

Издательство "Северная неделя", Северодвинск

Существует ли распоряжение, требующее приносить справку о состоянии здоровья, если ребенок отсутствовал в школе только один день?

Ирина Шевкун: Могу предположить, что скорее всего сама школа установила такие правила, что ребенок в случае пропуска учебных занятий в течение одного дня не допускается без представления справки о том, что он здоров. Нужно разбираться. Если в Роспотребнадзор напишут обращение, описав подробно свою ситуацию и указав школу, мы постараемся разобраться.

Обращаю внимание, что есть требование о том, что в случае, если ребенок перенес заболевание или был в контакте с больным коронавирусной инфекцией, тогда он должен допускаться в образовательную организацию при представлении справки об отсутствии медицинских противопоказаний для присутствия в образовательном учреждении.

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