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14.09.2020 19:52
Рубрика: В мире

Госпитализирован экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен

Текст: Юрий Когалов
Валери Жискар д'Эстен. Фото: JACQUES DEMARTHON / AFP Валери Жискар д'Эстен. Фото: JACQUES DEMARTHON / AFP
Валери Жискар д'Эстен. Фото: JACQUES DEMARTHON / AFP

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен госпитализирован из-за легочной инфекции. Как пишет Le Parisien, он был помещен в реанимационное отделение больницы имени Жоржа Помпиду после жалоб на проблемы с дыханием.

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По словам его сына Луи Жискара д'Эстена, еще накануне вечером у бывшего главы государства не было никаких заметных проблем помимо тех, что появляются с возрастом.

В последний раз на публике 94-летний Жискар д'Эстен появлялся на прошлой неделе во время похорон одного из его бывших сотрудников. В период пандемии он практически не покидал семейный замок в Отоне.

Жискар д'Эстен был президентом Франции в 1974-1981 годах.

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