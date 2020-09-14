Искусственный интеллект научился озвучивать книги

Книжный сервис "ЛитРес" запустил роботизированную озвучку произведений, которые пока не были записаны профессиональными чтецами. Аудиокнигу, озвученную искусственным интеллектом, можно будет бесплатно прослушать после покупки электронной версии книги на сайте или в приложениях. Это позволит читателям выбирать произведения, не ориентируясь на формат, и предоставит доступ к книгам тем пользователям, кто по каким-то причинам не может прочитать текстовую версию. На данный момент в сервисе доступно уже более ста произведений, озвученных роботом.

"Использование технологий искусственного интеллекта позволит максимально быстро дополнить электронные книги аудиоверсиями: на создание более 150 книг, например, потребовалось всего 10 часов. Озвученные в рамках проекта произведения опубликованы в книжном сервисе с пометкой "авточтец" и бесплатно доступны пользователю при покупке электронной версии. При этом голос робота не станет заменой человеческому: при записи книги чтецом роботизированная версия будет заменена", - замечают в "ЛитРес".

Озвучка "авточтецами" основана на технологии распознавания и синтеза речи SpeechKit, именно на ней, например, работает голосовой помощник Алиса. Качество и интонация голоса максимально приближены к привычным пользователю: аудиокниги озвучены при помощи искусственного интеллекта, который складывает речь более чем из миллиона отдельных фонем, а интонацию задает нейросеть, обученная на примерах из повседневной жизни. Робот также запоминает паузы, отмеченные редактором в тексте, и впоследствии расставляет их самостоятельно, что позволяет избежать искажений и несовершенств, часто встречающихся при стандартной роботизированной озвучке.

"Озвучка книг с помощью искусственного интеллекта позволит нам в перспективе достаточно быстро обеспечить аудиоверсиями большую часть текстовых книг, что особенно важно, учитывая, что этот сегмент - самый быстрорастущий не только в нашей стране, но и в мире, а главный сдерживающий фактор его развития - низкий процент озвученных книг", - отметил генеральный директор группы компаний "ЛитРес" Сергей Анурьев.

Однако, по его словам, создание аудиокниг искусственным интеллектом не станет альтернативой привычной озвучке. Книга, записанная роботом, останется в сервисе только до тех пор, пока ее не озвучит профессиональный чтец.

Также Анурьев напомнил, что благодаря студии звукозаписи и проекту "ЛитРес: Чтец", каждый может подарить свой голос книге. На данный момент в проекте участвуют более 1 300 активных чтецов. С начала года участниками проекта были записаны более 40% всех публикуемых на "ЛитРес" аудиокниг".