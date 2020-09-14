Новости

Составлен рейтинг "главных российских актеров" 11:12
Искусственный интеллект научился озвучивать книги 11:09
В Краснодаре начались выплаты жильцам сгоревшего дома 10:56
Нетаньяху вылетел в США для подписания "исторического соглашения" с ОАЭ 10:51
Из-за прорыва дамбы в ЕАО эвакуированы 60 человек 10:46
Евразийская экономическая интеграция продолжает укрепляться 10:46
ВОЗ прогнозирует рост смертей в Европе из-за коронавируса 10:30
Глава Минцифры объяснил новое название ведомства 10:29
Первый в мире памятник танку Т-90 установили во Вьетнаме 10:11
SMS от незнакомца может представлять опасность 09:41
В Выборге чиновника задержали за мошенничество на 700 миллионов рублей 09:39
На востоке столицы "Газель" упала в Яузу 09:32
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет 09:32
В Москве выставили на торги здание "Винзавода" 09:19
В Великобритании высоко оценили российскую ракету "Буревестник" 09:13
Неймар обвинил футболиста "Марселя" в проявлении расизма 08:48
Россия и Индия создадут ракету-"убийцу AWACS" 08:47
Бирюков: Новые объекты спорткомплекса "Лужники" обеспечат электричеством 08:40
Передача Василевского помогла "Тампе" одержать победу над "Айлендерс" 08:00
Прядь волос Авраама Линкольна продана на аукционе в Бостоне 07:55
Доля расходов на коммуналку выросла в половине регионов России 07:40
Британские водители могут получить пожизненный срок за "нетрезвые гонки" 07:37
Нынешний глава Кубани набирает 83,72% после обработки 90,3% протоколов 07:12
Иван Белозерцев лидирует на выборах губернатора Пензенской области 07:02
ByteDance отказалась продавать Microsoft американский сегмент TikTok 06:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
14.09.2020 11:09
Рубрика: Культура

Искусственный интеллект научился озвучивать книги

Текст: Людмила Прохорова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Книжный сервис "ЛитРес" запустил роботизированную озвучку произведений, которые пока не были записаны профессиональными чтецами. Аудиокнигу, озвученную искусственным интеллектом, можно будет бесплатно прослушать после покупки электронной версии книги на сайте или в приложениях. Это позволит читателям выбирать произведения, не ориентируясь на формат, и предоставит доступ к книгам тем пользователям, кто по каким-то причинам не может прочитать текстовую версию. На данный момент в сервисе доступно уже более ста произведений, озвученных роботом.

Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС
"РГ" публикует фрагмент книги Павла Басинского "Соня, уйди!"

"Использование технологий искусственного интеллекта позволит максимально быстро дополнить электронные книги аудиоверсиями: на создание более 150 книг, например, потребовалось всего 10 часов. Озвученные в рамках проекта произведения опубликованы в книжном сервисе с пометкой "авточтец" и бесплатно доступны пользователю при покупке электронной версии. При этом голос робота не станет заменой человеческому: при записи книги чтецом роботизированная версия будет заменена", - замечают в "ЛитРес".

Озвучка "авточтецами" основана на технологии распознавания и синтеза речи SpeechKit, именно на ней, например, работает голосовой помощник Алиса. Качество и интонация голоса максимально приближены к привычным пользователю: аудиокниги озвучены при помощи искусственного интеллекта, который складывает речь более чем из миллиона отдельных фонем, а интонацию задает нейросеть, обученная на примерах из повседневной жизни. Робот также запоминает паузы, отмеченные редактором в тексте, и впоследствии расставляет их самостоятельно, что позволяет избежать искажений и несовершенств, часто встречающихся при стандартной роботизированной озвучке.

"Озвучка книг с помощью искусственного интеллекта позволит нам в перспективе достаточно быстро обеспечить аудиоверсиями большую часть текстовых книг, что особенно важно, учитывая, что этот сегмент - самый быстрорастущий не только в нашей стране, но и в мире, а главный сдерживающий фактор его развития - низкий процент озвученных книг", - отметил генеральный директор группы компаний "ЛитРес" Сергей Анурьев.

Фото: Константин Завражин/РГ
33-я Московская международная книжная ярмарка завершила свою работу

Однако, по его словам, создание аудиокниг искусственным интеллектом не станет альтернативой привычной озвучке. Книга, записанная роботом, останется в сервисе только до тех пор, пока ее не озвучит профессиональный чтец.

Также Анурьев напомнил, что благодаря студии звукозаписи и проекту "ЛитРес: Чтец", каждый может подарить свой голос книге. На данный момент в проекте участвуют более 1 300 активных чтецов. С начала года участниками проекта были записаны более 40% всех публикуемых на "ЛитРес" аудиокниг".

Культура Литература

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет
ВОЗ прогнозирует рост смертей в Европе из-за коронавируса
Доля расходов на коммуналку выросла в половине регионов России
СМИ: Минтранс подготовил проект изменений ПДД
Что ждет российские сериалы после пандемии
Новый альбом Жанны Агузаровой. Легко, беззаботно, в духе "Браво", но с рэпом