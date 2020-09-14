Израиль вернется к режиму самоизоляции

Израиль станет первой в мире страной, где будет введен второй с начала эпидемии коронавируса режим самоизоляции. Жесткие ограничительные меры будут действовать, как минимум, в течение трех недель. Это решение привело к правительственному кризису.

Начиная с 14.00 в пятницу 18-го сентября в стране будут закрыты школы и детские сады, отели, рестораны, торговые и развлекательные центры, учреждения культуры. Жителям запретят отдаляться от своих домов более чем на 500 метров, будут запрещены собрания более 20 человек на улице и более 10 - в закрытых помещениях. Частным компаниям разрешат продолжить работу при условии соблюдения мер по борьбе против COVID-19. В период карантина не будет приема посетителей в общественных и частных учреждениях.

Исключения составят жизнеобеспечивающие организации. Кафе и рестораны будут работать на доставку и выдачу блюд с собой. Лишь аптеки и продовольственные магазины будут открыты по-прежнему. Как сообщают израильские СМИ, за первыми двумя неделями жесткого карантина последуют две недели "строгого сдерживания", когда экономическая деятельность будет возможна в половинном объеме. А потом начнет действовать "режим светофора" - разделение страны на красные, желтые и зеленые зоны, в зависимости от уровня заболеваемости.

Решение о повторной самоизоляции было принято в воскресенье вечером после многочасовых дебатов в правительстве. На последовавшей за этим пресс-конференции премьер Беньямин Нетяньяху признал, что страна заплатит за это высокую цену. Министерство финансов уже оценило ущерб от вводимых ограничений на 6,5 миллиарда шекелей. Кроме того, самоизоляция придется как раз на Рош Ашана - Новый год по иудейскому календарю с 18 сентября по 20 сентября, и Йом-Кипур 27 сентября.

"Это будут не такие праздники, к каким мы привыкли. И мы не сможем отмечать их с нашими дальними родственниками", - сказал премьер. В знак протеста против ограничений, которые не позволят верующим участвовать в общих молитвах в синагогах в праздничные дни, уже подал в отставку министр строительства Яаков Лицман, представляющий ультраортодоксальный блок "Объединенный иудаизм Торы". По его словам, карантин надо было вводить раньше, чтобы к праздникам в нем уже не было необходимости. Однако, по словам Нетаньяху, ранее правительство принимало меры для сдерживания роста заболеваемости, но они не увенчались успехом.

Напомним, что на сегодняшний день в Израиле один из самых высоких показателей заражения коронавирусом на душу населения. В последние дни количество случаев достигает 4 тысяч в сутки. По мнению экспертов, вспышки заболеваемости отмечаются, прежде всего, в арабских и ортодоксальных иудейских районах, но ограничиться закрытием лишь этих зон власти страны не могут по политическим причинам. Министр науки Изхар Шай предлагал другой вариант: ограничиться ночным комендантским часом, чтобы не допустить массовых собраний и развлекательных мероприятий. Но министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил на заседании правительства, что введение карантина неизбежно.

"Мы внесли предложение. На самом деле его утверждение не сделает меня счастливым. Это очень тяжелый день для государства. Но это предложение безвыходное", - сказал он. "Коронавирус - это не вопрос политики или популизма. Это вопрос жизни и смерти. Я предлагаю всем, кто утверждает, что возможно сделать по-другому, посетить больницы, отделения для больных коронавирусом и увидеть, что происходит на самом деле", - цитирует его пресс-служба правительства Израиля.

Генеральный директор министерства здравоохранения профессор Хези Леви сообщил журналистам, что карантин может быть ослаблен, но только тогда, когда количество заражений упадет до тысячи в день. "Мы бы хотели достичь показателя 500 случаев заболевания в сутки, но очевидно, что сейчас это невозможно", - приводит его слова местное издание The Times of Izrael.

Тем временем

В мире зарегистрировано 29,1 миллиона заболевших коронавирусом, из них 928 тысяч умерли, а 21 миллион выздоровел. Больше всего новых заражений за сутки зафиксировано в Индии - 93 тысячи, в США - 31 тысяча, в Бразилии - 14 тысяч. Однако, по данным европейского портала Euractiv, и на нашем континенте показатели заболеваемости растут на глазах. В конце прошлой недели канцлер Австрии Себастьен Курц объявил, что страна на пороге второй волны COVID-19. С понедельника в стране возвращают строгие меры безопасности, такие, как необходимость носить маски в общественных местах и транспорте. В Чехии в воскресенье зарегистрировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом: 1541. Уже несколько дней этот показатель остается выше тысячи, поэтому с прошлой пятницы в стране обязательно ношение масок в помещениях.

Еще один печальный рекорд поставлен во Франции: в субботу здесь заболели 10 тысяч человек. В Венгрии также рекорд - 916 случаев. В связи с этим премьер страны Виктор Орбан написал в Фейсбуке, что власти готовы ко "второй волне": в их распоряжении 10 тысяч больничных коек, и ни один больной не останется без опеки. В Голландии также сообщили о самом большом с апреля количестве заражений: 1270 случаев. Однако, по словам премьера Марка Рютте, необходимости возвращения режима самоизоляции пока нет. В Великобритании также растет число заражений, поэтому органы правопорядка будут следить за соблюдением жителями страны социальной дистанции, вводится запрет на собрания более шести человек. Бары и пабы останутся открытыми, но будут собирать контактную информацию посетителей на случай, если там произойдет вспышка коронавируса.