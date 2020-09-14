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14.09.2020 12:34
Рубрика: Власть

Кабмин 16 сентября рассмотрит проект бюджета на 2021-2023 годы

Текст: Владимир Кузьмин
В среду на заседании правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
Фото: Максим Чурусов/ТАСС Фото: Максим Чурусов/ТАСС
Фото: Максим Чурусов/ТАСС

- Он призван не только обеспечить финансирование всех обязательств государства, стабильность бюджетной системы, но и поддержать экономику в период восстановления, содействовать ее устойчивому развитию, достижению тех национальных целей, которые утвердил президент, - охарактеризовал глава кабмина основные параметры главного финансового документа страны.

Фото: РИА Новости
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На прошлой неделе Бюджетная комиссия в целом одобрила основные параметры прогноза социально-экономического развития и федерального бюджета, а также проекты бюджетов трех государственных внебюджетных фондов. "В среду весь бюджетный пакет законопроектов предстоит рассмотреть на заседании правительства. Если у кого-то еще остались вопросы, то их необходимо отработать совместно с Министерством финансов и снять до внесения в Государственную Думу", - подчеркнул Мишустин.

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