Кабмин 16 сентября рассмотрит проект бюджета на 2021-2023 годы

В среду на заседании правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

- Он призван не только обеспечить финансирование всех обязательств государства, стабильность бюджетной системы, но и поддержать экономику в период восстановления, содействовать ее устойчивому развитию, достижению тех национальных целей, которые утвердил президент, - охарактеризовал глава кабмина основные параметры главного финансового документа страны.

На прошлой неделе Бюджетная комиссия в целом одобрила основные параметры прогноза социально-экономического развития и федерального бюджета, а также проекты бюджетов трех государственных внебюджетных фондов. "В среду весь бюджетный пакет законопроектов предстоит рассмотреть на заседании правительства. Если у кого-то еще остались вопросы, то их необходимо отработать совместно с Министерством финансов и снять до внесения в Государственную Думу", - подчеркнул Мишустин.