Как нельзя ускорять смартфон. Три главных ошибки

Обладание медлительным смартфоном - дело трудное. Приложения грузятся долго, смартфон виснет и не сразу откликается на нажатия. Казалось бы, выход один - попытаться ускорить девайс. Но такой подход в корне неверен.

Итак, что точно не нужно делать, если смартфон тормозит.

1. Использовать разные "очистители оперативной памяти". Чем занимаются такие приложения? Большинство из них следят за тем, какие программы и процессы загружены в оперативную память, и агрессивно выгружают их оттуда. К чему это приведет? К тому, что пользователю придется открывать какое-то "убитое" приложение заново и ждать, пока загрузятся все данные.

Что касается системных приложений и процессов, то они, несмотря на постоянную выгрузку из памяти, будут неизбежно появляться там снова, и никакой "чистильщик" этому не помешает. В итоге приложения то загружаются в память, то принудительно выкидываются из нее. Это может дать временное ощущение того, что аппарат работает быстрее, но при таком подходе сильнее расходуется заряд батареи.

2. Устанавливать приложения для чистки внутренней памяти. Еще одна не очень хорошая идея. Что именно может найти в хранилище такое приложение, и как потом восстановить то, что оно решит удалить - это серьезные вопросы, которые лучше задать себе заранее.

И обратите внимание на отзывы к таким инструментам очистки. Все они положительные, с рейтингом в пять звезд и примерно таким содержанием: "Скачал недавно. Достоверных выводов пока еще сделать не могу. Но вроде приложение работает", "Только что скачал, думаю, не ошибся в выборе" или "Сегодня установила и решила поддержать разработчика. Пока буду учиться управлять этим приложением". Очень красноречивые отзывы, и их множество.

3. Удалять "лишние" приложения и удалять файлы самостоятельно. Любители root-доступа получают неограниченный доступ к файловой системе и тонким настройкам смартфона и решают, что уж теперь-то они сделают все, как им нужно. Но без нужных знаний очень просто все испортить. Я однажды случайно удалил приложение галереи и не смог его восстановить - или хотя бы сделать другую смотрелку для картинок галереей по умолчанию. Пришлось перепрошивать аппарат с нуля и впредь относиться к нему более уважительно.