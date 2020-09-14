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14.09.2020 16:13
Рубрика: Общество

Огромная коллекция фарфора династии Мин обнаружена в Китае

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Китайские археологи при проведении раскопок на юго-западе страны обнаружили около трех тысяч хорошо сохранившихся изделий из фарфора, а также сотни тысяч фрагментов древних артефактов.

Фото: Pascal Druelle, Inrap
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Как сообщает агентство "Синьхуа", археологи обнаружили большое количество фарфоровых изделий времен династий Мин и Цин (1368-1911 гг.). Находка была сделана в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Работы проводились в округе Цзяньшуй, где ранее было обнаружено более двух десятков древних печей. Вероятно, здесь располагался древний "завод". Раскопки проводила команда провинциального института культурных реликвий и археологии провинции Юньнань.

При обследовании печей и были обнаружены ценные артефакты. Сообщается, что только целых фарфоровых изделий разных периодов времени были обнаружено более трех тысяч штук. Также археологи раскопали свыше 300 тысяч фрагментированных остатков древнего фарфора.
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Предварительное датирование показало, что большинство найденных предметов относятся именно к периодам правления династий Мин и Цинн. Но часть изделий, вероятно, была изготовлена в другое время. Их датированием сейчас занимается специальная исследовательская группа.

"Раскопки печей Цзяньшуя - это первый случай, когда археологи провели систематическое исследование древних обжиговых печей в провинции Юньнань, - пояснил заместитель директора провинциального института Дай Цзунпин. - Это открытие важно для изучения развития фарфоровой промышленности на юго-западе Китая".

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