Огромная коллекция фарфора династии Мин обнаружена в Китае

Китайские археологи при проведении раскопок на юго-западе страны обнаружили около трех тысяч хорошо сохранившихся изделий из фарфора, а также сотни тысяч фрагментов древних артефактов.

Как сообщает агентство "Синьхуа", археологи обнаружили большое количество фарфоровых изделий времен династий Мин и Цин (1368-1911 гг.). Находка была сделана в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Работы проводились в округе Цзяньшуй, где ранее было обнаружено более двух десятков древних печей. Вероятно, здесь располагался древний "завод". Раскопки проводила команда провинциального института культурных реликвий и археологии провинции Юньнань.

При обследовании печей и были обнаружены ценные артефакты. Сообщается, что только целых фарфоровых изделий разных периодов времени были обнаружено более трех тысяч штук. Также археологи раскопали свыше 300 тысяч фрагментированных остатков древнего фарфора.

Предварительное датирование показало, что большинство найденных предметов относятся именно к периодам правления династий Мин и Цинн. Но часть изделий, вероятно, была изготовлена в другое время. Их датированием сейчас занимается специальная исследовательская группа.

"Раскопки печей Цзяньшуя - это первый случай, когда археологи провели систематическое исследование древних обжиговых печей в провинции Юньнань, - пояснил заместитель директора провинциального института Дай Цзунпин. - Это открытие важно для изучения развития фарфоровой промышленности на юго-западе Китая".