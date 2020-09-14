Компания Nord Stream 2 подала в суд обоснование своей жалобы

Оператор проекта "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 - представила в Высший региональный суд Дюссельдорфа обоснование своей жалобы относительно решения Федерального сетевого агентства ФРГ по отказу освободить газопровод от требований обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

"14 сентября 2020 года компания Nord Stream 2 представила обоснование своей апелляции (поданной 15 июня 2020 года) в Высший региональный суд Дюссельдорфа на решение Федерального сетевого агентства ФРГ об отклонении заявки компании на освобождение от действия измененной газовой директивы ЕС", - сказал собеседник агентства.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "Северный поток 2"/

Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство трубопровода. В понедельник регулятор заявил агентству, что не собирается отзывать разрешение по "Северному потоку 2" из-за политики - в его задачу входит лишь обеспечение выполнения компаниями условий, на которых оно было предоставлено.