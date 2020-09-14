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14.09.2020 13:56
Рубрика: Экономика

Креативные индустрии объединились на одной площадке в Парке Горького

13 сентября завершилась основная программа первой "Российской креативной недели" - масштабного события, впервые объединившего 14 креативных индустрий в России. За 7 дней по всей стране прошло более тысячи мероприятий, а ключевой площадкой Недели стал Парк Горького в Москве, где состоялись бизнес-форум, концерты, выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи и многое другое.

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"Российская креативная неделя" стала событием по-настоящему федерального масштаба, в которое были вовлечены сотни городов по всей России, участие в мероприятиях приняли более 700 спикеров. Мы очень рады что нам удалось объединить все креативные индустрии, обсудить новые форматы сотрудничества, инициировать диалоги между представителями творческих сообществ, власти и бизнеса. Мы уверены, что традиция проведения Российской креативной недели, станет ежегодной", - рассказала директор "Российской креативной недели" и ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова. Ранее уверенность в том, что "Российская креативная неделя" станет ежегодным событием, выразил первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Он также предположил, что уже в 2021 году количество индустрий, отнесенных к креативным и представленных на событии, увеличится.

В рамках культурной программы "Российской креативной недели" прошли концерты хора и оркестра musicAeterna под управлением дирижера Теодора Курентзиса, композитора и пианиста Кирилла Рихтера. Участие в образовательном и деловом блоках Недели приняли режиссеры Федор Бондарчук и Тимур Бекмамбетов, журналист и телеведущий Владимир Познер, генеральный директор фонда V-A-C Тереза Иароччи Мавика, генеральный продюсер RTVI, музыкант и поэт Сергей Шнуров, журналист и общественный деятель Ксения Собчак, генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки, сооснователь студии "Главкино" Илья Бачурин, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, художник Миша Most, олимпийский чемпион Алексей Немов и многие другие эксперты креативной сферы. Прямой разговор с представителями креативной молодежи провел Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

В отдельном павильоне была представлена программа Минпромторга России - стратегического партнера "Российской креативной недели". Специальную площадку "Сделано в Москве", посвященную креативным индустриям столицы, организовал Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Десятки мероприятий на "Российской креативной неделе" проводят регионы страны: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - официальный партнер "Российской креативной недели", Пермский край, Тульская область и Нижегородская область.

Вместе с Российской государственной библиотекой "Российская креативная неделя" подготовила серию видеороликов, посвященных профессиям в креативных индустриях. На сайте Недели появилась цифровая полка с книгами для профессионалов креативных индустрий, составленная из фондов Национальной электронной библиотеки.

Организаторами "Российской креативной недели" выступили ФГБУ "Роскультцентр", социальная платформа Фонда Росконгресс - Фонд Инносоциум и Российский книжный союз. Проект реализован при поддержке Фонда Президентских грантов.

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