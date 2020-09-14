Кубинских врачей предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Всемирное поэтическое движение выдвинуло кубинских врачей на Нобелевскую премию мира за "значительный вклад в дело спасения человеческих жизней во время борьбы с пандемией COVID-19".

"В борьбу за спасение человеческих жизней особенный вклад внесли кубинские врачи из бригады Генри Рива, которые с начала пандемии работали в более чем 60 странах мира", - говорится в адресованном главе нобелевского комитета Берит Рейс-Андерсен письме координационного совета движения, которое объединяет поэтов со всего мира, в том числе из России, Китая, США, Франции, Турции, Колумбии, Венесуэлы, Нигерии.

"Поэтому мы обращаемся к Нобелевскому комитету с предложением наградить этих врачей Нобелевской премией мира, включая в эту "армию в белых халатах" всех медицинских работников мира", - отмечается в послании. - "Бригада врачей Генри Рива и их коллеги заслуживают этого уважения и признания".

Напомним, что кубинские врачи на сегодняшний день находятся в разных странах мира, оказывая содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так, с момента начала пандемии они сражались с COVID-19 в десятках стран, в том числе в Италии, Андорре, Венесуэле, Никарагуа и Анголе.