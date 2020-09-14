Кузнецова навестила в больнице вывезенных из Сирии детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова приехала в Российскую детскую клиническую больницу, где проходят обследование четверо из пятнадцати российских детей, вывезенных 9 сентября из Сирии.

Двое 17-летних подростка и 14-летняя сестра одного из них получили осколочные ранения во время бомбежки. А еще один трехлетний мальчик был травмирован в результате обрушения металлической каркаса палатки в лагере беженцев.

Перед встречей с ребятами Анна Кузнецова обсудила состояние их здоровья и реабилитационный потенциал с директором РДКБ Дмитрием Шагиным, завотделением Галиной Волковой и лечащим врачом Олегом Лысенко, который и сопровождал группу детей на вывозном борту, сообщила пресс-служба детского омбудсменп.

Врачи предварительно оценили состояние детей как стабильное, удовлетворительное. Но их комплексное медобследование еще не завершено.

По просьбе ребят Анна Кузнецова привезла им полезные подарки. Взрослые мальчики получили от нее интересные книги по истории Древнего Рима и России. А девочке Анна Кузнецова подарила набор для вышивания. Самому младшему из навещаемых детей достались пазлы и развивающие игрушки.

Анна Кузнецова тепло общалась с каждым из юных пациентов, которых приехала навестить. Она рассказала, что после больницы все они поедут к своим близким родственникам. Но до этого родственники совсем скоро смогут навестить детей в Москве (с соблюдением всех необходимых противовирусных процедур). Дети рассказали Анне Кузнецовой, что очень ждут эту встречу и хотят скорее начать учебу и общение со своими родными и сверстниками.