Новости

В России открылась первая международная школа квантовых вычислений 20:21
Госпитализирован экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен 19:52
Кузнецова навестила в больнице вывезенных из Сирии детей 19:35
Генпрокуратура передала дополнительный запрос о правовой помощи в компетентные органы юстиции ФРГ 19:27
В России будут готовить кинопродюсеров для работы на международном уровне 19:22
Путин ликвидировал центр управления в кризисных ситуациях 19:05
Стандарт развития территорий будет обязательным для проектов с господдержкой 19:00
Придуман новый способ поступить в театральный институт 18:47
В Москве осудили семерых членов ОПГ за незаконную банковскую деятельность 18:11
Александр Дрозденко победил на выборах в Ленобласти 18:09
Лавров: В деле Навального на Западе перешли все рамки разумного 18:00
Олег Николаев победил на выборах главы Чувашии 17:37
Путин и Лукашенко обсудили план военных учений 17:35
"Автодор": ДТП с пострадавшими стало меньше на 20 процентов 17:29
Академия блогеров открывается в Москве 17:17
МИД РФ: Визит Лаврова в Берлин 15 сентября отменен 17:09
Союз архитекторов отменил конкурс на реновацию мавзолея Ленина 16:55
Шон Бин и Стивен Грэм сыграют в сериале BBC "Время" 16:40
СМИ: Звезда "Мажора" Прилучный сдал тест на коронавирус и продает дом 16:31
Российская школьница подверглась нападению на отдыхе в Турции 16:26
Вышел трейлер немецкого сериала "Германия 89" 16:14
Вышел трейлер мультфильма от авторов "Одноклассниц" и "Истории игрушек" 16:02
СМИ: Лаутаро Мартинес хочет в "Барселону", но "Интер" продает его в "Реал" 16:01
Вышел русский трейлер парагвайского хоррора "Морг" 15:50
Вышел русский трейлер хоррора "Ловец снов" 15:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Пенсионные свидетельства станут электронными
Пенсионные свидетельства станут электронными
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
14.09.2020 19:35
Рубрика: Общество

Кузнецова навестила в больнице вывезенных из Сирии детей

Текст: Елена Яковлева

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова приехала в Российскую детскую клиническую больницу, где проходят обследование четверо из пятнадцати российских детей, вывезенных 9 сентября из Сирии.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Кузнецова: Сирийским курдам передан список из 70 разыскиваемых российских детей

Двое 17-летних подростка и 14-летняя сестра одного из них получили осколочные ранения во время бомбежки. А еще один трехлетний мальчик был травмирован в результате обрушения металлической каркаса палатки в лагере беженцев.

Перед встречей с ребятами Анна Кузнецова обсудила состояние их здоровья и реабилитационный потенциал с директором РДКБ Дмитрием Шагиным, завотделением Галиной Волковой и лечащим врачом Олегом Лысенко, который и сопровождал группу детей на вывозном борту, сообщила пресс-служба детского омбудсменп.

Врачи предварительно оценили состояние детей как стабильное, удовлетворительное. Но их комплексное медобследование еще не завершено.

По просьбе ребят Анна Кузнецова привезла им полезные подарки. Взрослые мальчики получили от нее интересные книги по истории Древнего Рима и России. А девочке Анна Кузнецова подарила набор для вышивания. Самому младшему из навещаемых детей достались пазлы и развивающие игрушки.

Анна Кузнецова тепло общалась с каждым из юных пациентов, которых приехала навестить. Она рассказала, что после больницы все они поедут к своим близким родственникам. Но до этого родственники совсем скоро смогут навестить детей в Москве (с соблюдением всех необходимых противовирусных процедур). Дети рассказали Анне Кузнецовой, что очень ждут эту встречу и хотят скорее начать учебу и общение со своими родными и сверстниками.

Общество Семья и дети В мире Ближний Восток Сирия Президент Уполномоченный по правам ребенка

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг дела Навального, Украину и Беларусь
Лавров: В деле Навального на Западе перешли все рамки разумного
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет
Фальков: Иностранцы-первокурсники смогут въехать в Россию до конца сентября
Большинство сделавших прививку от COVID-19 чувствуют себя отлично
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году