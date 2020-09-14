Лавров: В деле Навального на Западе перешли все рамки разумного

На Западе перешли уже все рамки разумного, возлагая на Россию вину за произошедшее с Алексеем Навальным и требуя поверить на слово их экспертам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI, фрагмент которого опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Отвечая на вопрос о возможности введения новых антироссийских санкций, Лавров отметил, что Западу нужен лишь повод для этого. "Если бы не было Навального, придумали бы еще что-то", - заявил глава МИД РФ.

"Мне кажется, наши западные партнеры просто перешли все приличия, рамки разумного. По сути дела, от нас сейчас требуют "признаться". Нас спрашивают: вы что, не верите немецким специалистам бундесвера? Как такое может быть? Их выводы подтверждены французами и шведами. Что, им тоже не верите?" - отметил Лавров.

Министр напомнил, что российская сторона еще 27 августа направила запрос об оказании правовой помощи и ответа до сих пор не получила. Сначала документы потерялись между различными ведомствами, а когда они наконец оказались в прокуратуре Берлина, там заявили, что ничего не скажут без согласия семьи. При этом в Германии призывают Россию открыть уголовное дело.

"У нас есть свои законы, согласно которым мы не можем верить на слово для того, чтобы открыть уголовное дело. Должны быть соблюдены определенные процедуры. Их соблюдению была посвящена начавшаяся сразу после этого инцидента и проводимая сейчас доследственная проверка, в ходе которой были рассмотрены все обстоятельства дела", - отметил Лавров.

Что касается различных заявлений о "чудесном спасении" Навального, то, по словам российского министра, никакого "счастливого стечения обстоятельств" не было. "Во-первых, пилот немедленно посадил самолет, во-вторых, у трапа уже дежурила скорая помощь, и, в-третьих, врачи немедленно приступили к выполнению своего профессионального долга. Это абсолютно безупречное поведение и пилотов, и врачей, и скорой помощи подается как "счастливое случайное стечение обстоятельств", - подчеркнул Лавров.

По его словам, все, что можно было сделать, российская сторона уже предприняла, были опрошены пилот, пассажиры самолета, врачи. "Если бы даже все это называлось "уголовным делом", большего мы предпринять не можем", - отметил министр.

"Высокомерие и чувство собственной непогрешимости уже наблюдалось в Европе и приводило к очень печальным последствиям", - заключил Лавров.