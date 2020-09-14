Лидеры России и Беларуси обсудили совместные проекты

В Сочи прошли переговоры президентов России и Беларуси - в формате "с глазу на глаз". Владимир Путин объявил, что Минск получит кредит 1,5 млрд долларов, и подтвердил, что Беларусь станет первой страной, в которую будет поставлена вакцина от коронавируса. Александр Лукашенко заметил, что события в республике показали: надо теснее держаться со "старшим братом".

После выборов 9 августа это первая поездка за рубеж белорусского президента. Лукашенко вышел из самолета без галстука и без маски, сопровождающих чиновников также не было. У трапа его встретила делегация во главе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. "Сказали быть в масках", - заметил губернатор, приветствуя гостя. "Молодцы", - ответил на это белорусский лидер.

На вопрос, сколько времени отведено на встречу глав государств, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Сколько потребуется".

На повестке переговоров - ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений. При этом особое внимание - реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

На встрече Путин сказал, что рад поздравить Лукашенко лично с победой на президентских выборах. "Все знаем, что в Беларуси происходят внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше", - подчеркнул российский лидер.

Предложение Александра Лукашенко начать работу по Конституции Владимир Путин назвал логичным, своевременным, целесообразным.

Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит 1,5 млрд долларов

"Нам известна и позиция, которую ваши представители изложили в ОБСЕ в последний раз в этой связи - в связи с работой над Конституцией. Уже создана, по-моему, соответствующая структура во главе с заместителем председателя Конституционного суда", - сказал Путин. Российский лидер уверен, что работа по этому направлению будет организована на самом высоком уровне, и это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы Беларуси.

Россия остается приверженной всем договоренностям, включая и вытекающие из договора о Союзном государстве, ОДКБ, заверил Путин. "Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника и -безусловно - как я вам говорил неоднократно в телефонных разговорах, выполним все взятые нами на себя обязательства", - сказал он. Взяты эти обязательства были в начале 90-х, когда Путин еще не был президентом, но это не имеет значения, сказал он. Важно то, что РФ должна их исполнять.

Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Кооперация по целому ряду направлений очень глубокая. К сожалению, коронавирус сильно понизил товарооборот, и Путин призвал к дополнительным усилиям - чтобы не только восстановить прежний уровень, но и создать предпосылки для движения вперед. На уровне правительств и министерств, даже отдельных предприятий надо предпринять шаги, чтобы устранить проблемы и создать условия для движения вперед, считает он.

То, что в Беларуси новое правительство - работать совсем не мешает, продолжил Путин. Тем более что премьер-министр Михаил Мишустин недавно провел успешные переговоры в Минске, в том числе и в финансовой сфере. "Мы договорились, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит 1,5 млрд долларов, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", - объявил Путин.

Президент России заверил, что Беларусь станет первой страной, которая получит вакцину от коронавируса. Фото: RT

Нужно продолжить взаимодействие и в оборонной сфере, это и кооперация оборонных предприятий, причем в достаточно чувствительных областях, и в военной тоже, перечислил российский лидер. Начинаются учения. "Повторяю еще раз, чтобы не было никаких спекуляций. Это мероприятие, которое было запланировано и даже анонсировано еще в прошлом году. После выполнения программы совместных учений российские подразделения вернутся к своим местам постоянной дислокации", - сказал президент РФ. "Мы ни у кого не должны спрашивать, проводить ли нам учения: мы проводили и будем проводить", - сказал Лукашенко и предложил спланировать их на годы вперед.

Путин также заверил, что Беларусь станет первой страной, которая получит вакцину от коронавируса. "Мы очень ценим, что вы поставили нас на первую строчку обеспечения вакциной", - поблагодарил собеседник. "Наши ученые заметили, что этот вирус уже не тот, но боюсь, что будет накладываться на разные гриппозные вирусы", - добавил он.

Лукашенко отметил конспирологические публикации в СМИ накануне встречи и поблагодарил российского коллегу за то, что Путин поступил "очень порядочно, по-человечески", поддержав его в поствыборное время. "Друг познается в беде", - сказал он. "Это нам урок, не только Беларуси и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече ЕАЭС, прежде всего ОДКБ, да и в рамках СНГ есть о чем поговорить - думаю, вам будет интересно мое заявление в этих структурах", - анонсировал президент Беларуси. "Уроки надо извлекать из всех событий", - считает он.

"Главное - не переходить черту. Есть красные линии, которые никто не имеет права переходить, но пока их никто и не нарушал", - сказал Лукашенко, говоря про митинги в республике. "Мы не воевали... но продемонстрировали свою решимость: если там, за пределами белорусских границ, кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент​​​. И что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен, вы продемонстрировали, что белорусские границы - это границы Союзного государства и никому не позволено бряцать там оружием", - сказал Лукашенко.

"Эти события показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам, в том числе и экономике", - заявил белорусский лидер. "Мы и с коронавирусом вместе поборемся, и я уверен, преодолеем и трудности в экономике", - заключил Путин, добавив, что надеется: кредит Москвы Минску отразится и на финансовых рынках.