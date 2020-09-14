Мангалы манят. 7 правил для идеального шашлыка

Прощаться с летом всегда грустно… Но разве это повод заканчивать пикниковый марафон? Ведь впереди бархатный сезон! Оставим в прошлом изнуряющий зной и насладимся свежестью бабьего лета. Тем более, что прозрачному осеннему воздуху так идет ароматный дымок мангала. Исследуем последние тенденции в приготовлении шашлыков: зачем мерить свинине температуру, как пожарить ананасы и почему жидкость для розжига лучше выбросить?

Хочешь, чтобы шашлык был вкусным - приготовь его сам. Пожалуй, это аксиома. При должном подходе сочное и вкусное блюдо получится даже у новичков. Устроим идеальный шашлычный пикник, который запомнит вся семья? Итак, ставим "галочки":

1. Познакомиться с хорошим мясником. Повара говорят, это так же важно, как иметь "своего" парикмахера. Купили хорошее, свежее мясо - считайте, шашлык уже удался. Баранина, свинина или говядина - дело вкуса. Только выберите правильную часть туши: лучше всего получаются на мангале свиная шея, бараний окорок и говяжья лопатка. Смотрите внимательно на кусок: прослойки жира должны быть обязательно.

А вы знали, что если мясо готовится на решетке, то это уже не шашлык? Слово из лексикона крымских татар "шишлык" означает именно "жарить на вертеле". Поэтому только шампуры, только классика!

2. Правильно замариновать мясо. Гуру шашлыка, кулинар Сталик Ханкишиев рассудил давние споры о том, что же лучше использовать для маринада, ведь основ - море: газированная вода, квас, майонез, кефир, киви... В Австралии мясо даже в крепком чае вымачивают!

Сталик Ханкишиев: "Я несколько раз проводил эксперименты, слепые тесты различных маринадов. Побеждает хорошее, правильно приготовленное мясо. Маринады способны лишь корректировать, но не изменять свойства мяса. Ими следует пользоваться так же, как опытные женщины пользуются макияжем. Профессионально составленные маринады помогут не испортить шашлык, а дальше - все в ваших руках!"

И вправду, чтобы не изобретать новый рецепт, а затем переживать, что он не удался, лучше купить готовый продукт, где все ингредиенты уже выверены. Например, у "Махеевъ" есть специальный маринад и для шашлыка, и для курицы. У него и упаковка удобная, с закручивающейся крышкой: легко выдавить, сколько нужно. Подобные готовые варианты очень экономят время.

3. Научиться самостоятельно разжигать мангал. Раз уж вы отправились в супермаркет за маринадом, поищите и прочие необходимые для пикника товары. Кладите в тележку уголь, можете купить раскладной мангал, который поместится в багажник автомобиля, обновите коллекцию шампуров... А вот мимо бутылок с жидкостью для розжига проходите мимо. Часто в их состав входят и спирт, и ацетон. Зачем вам этот "коктейль Молотова" на отдыхе? Лучше подожгите щепки или бумагу: такой "нехимический" огонь сделает шашлык вкуснее.

4. Купить термометр для мяса. Те деньги, которые вы сэкономите на жидкости для розжига, лучше потратить на что-то полезное. С помощью специального термометра вы никогда не пересушите шашлык или, наоборот, не подадите домашним мясо с кровью. Цена большинства таких приборов не превышает тысячи рублей.

Сталик Ханкишиев: "Когда наберете опыт, термометр можно будет подарить другим начинающим любителям шашлыка. Потому что опытный мастер оценивает не цвет мяса, а изменение его упругости: чем выше температура внутри, тем тверже становится мясо. Это непреложный закон, который действует по всей планете одинаково и мастеров, которые могут его обойти, просто не существует в природе".

5. Продумать гарнир и соусы. Запеченный картофель - классика. Многие обожают поджаривать на шампурах ломтики кабачка и шампиньоны. А Сталик Ханкишиев рекомендует приготовить к шашлыку плов без мяса - пальчики оближете. С соусами лучше не экспериментировать: майонез, например, жирноват для шашлыка. А вот кетчуп в самый раз. Особенно если выбрать продукт с натуральным составом: вода, томаты, соль, специи, уксус. Например, как у кетчупа "Пряные травы с кинзой" от "Махеевъ". Если хочется удивить своих родных и близких чем-то новеньким - отсканируйте QR-код на упаковке и попробуйте повторить видео рецепт.

6. Соблюдать правила безопасности. Во-первых, строго следить за тем, чтобы все продукты были свежими. Лавка вашего мясника, конечно же, должна быть под постоянным ветеринарным контролем. В жаркий день мясо лучше вообще не держать на открытом воздухе - приехали всей семьей на пикник и скорее к мангалу! Готовьте ровно столько, сколько планируете съесть. Во-вторых, помните, что приготовление шашлыков - пожароопасное дело. Следите за огнем и не подпускайте к мангалу детей. Ну и не спешите рифмовать шашлычок с коньячком: и бдительность теряется, и для поджелудочной вредно.

7. Продумать развлекательную программу. Для семьи и друзей можно устроить шашлычные конкурсы. Например, с первого раза выговорить, как называется шашлык в Южной Корее или в Молдавии. Задача трудная: у корейцев это "орикогикуи", у молдаван - "кырнэцеи". Эшпетада, шураско, сувлаки… Ароматные кусочки на шампурах и шпажках едят на всей планете!

Шашлычных дел мастером прослыть не так уж сложно. Соблюдайте нехитрые правила, выбирайте натуральные продукты и почаще тренируйтесь: сезон шашлыков может длиться хоть весь год.

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