Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7 процента

В 2021 году право на материнский капитал получат 1,2 млн семей, следует из сообщения Минтруда.

При этом сумма сертификата будет проиндексирована на 3,7%: это прогнозируемый Минэкономразвития уровень инфляции на следующий год.

Таким образом размер выплаты вырастет до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рубля на второго ребенка. При этом, пояснили в Минтруде, если семья уже получала маткапитал на первого ребенка, то на второго она получит доплату в размере 155550 рублей.

Всего на материнский капитал в федеральном бюджете на 2021 год запланировано 443,3 млрд рублей.