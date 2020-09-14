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14.09.2020 21:41
Рубрика: Спорт

Месси возглавил список самых высокооплачиваемых игроков по версии Forbes

Текст: Максим Домчев

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира 2020 года по версии издания Forbes.

Фото: EPA-EFE/Julien de Rosa
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Как сообщается на сайте издания, в 2020 году до вычета налогов доход Месси составляет 126 миллионов долларов. При этом его оклад в каталонском клубе составляет 92 миллиона долларов, а оставшиеся деньги - доходы от действующих спонсорских соглашений.

Минувшим летом Месси намеревался покинуть "Барселону", контракт с которой у него действует до конца следующего сезона. Но в итоге клуб отказался отпускать игрока, а покупать его за 700 миллионов евро никто не стал. В итоге аргентинец решил остаться в "Барселоне" до лета 2021 года.

Второе место в рейтинге Forbes занял нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду. Он стал богаче на 117 миллионов долларов.

Бразилец Неймар, выступающий за французский "ПСЖ", оказался третьим - 96 миллионов.

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