Месси возглавил список самых высокооплачиваемых игроков по версии Forbes

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира 2020 года по версии издания Forbes.

Как сообщается на сайте издания, в 2020 году до вычета налогов доход Месси составляет 126 миллионов долларов. При этом его оклад в каталонском клубе составляет 92 миллиона долларов, а оставшиеся деньги - доходы от действующих спонсорских соглашений.

Минувшим летом Месси намеревался покинуть "Барселону", контракт с которой у него действует до конца следующего сезона. Но в итоге клуб отказался отпускать игрока, а покупать его за 700 миллионов евро никто не стал. В итоге аргентинец решил остаться в "Барселоне" до лета 2021 года.

Второе место в рейтинге Forbes занял нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду. Он стал богаче на 117 миллионов долларов.

Бразилец Неймар, выступающий за французский "ПСЖ", оказался третьим - 96 миллионов.