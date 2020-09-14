МИД РФ: Визит Лаврова в Берлин 15 сентября отменен

Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Берлин, который должен был состояться 15 сентября, отменен. Как пояснили на Смоленской площади, такое решение было принято в связи с изменениями в рабочем графике главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

Дело в том, что германская сторона отменила его участие в церемонии закрытия "перекрестного" Года научно-образовательных партнерств 2018-2020. Изначально предполагалось, что оба министра примут участие в этом мероприятии, после чего пройдут двусторонние переговоры. В связи с заявленными изменениями на переговоры Берлин был готов отвести лишь 1,5 часа.

"Таким образом, первоначальная и основная цель поездки Сергея Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров - сильно урезанным. На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита", - проинформировали в МИД РФ.

Отмечается, что с учетом важности и успешного завершения "перекрестного" Года Лавров направит приветствие участникам церемонии закрытия.