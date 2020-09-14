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14.09.2020 09:54
Рубрика: Экономика

Минэкономики заметно улучшило прогноз восстановления России после кризиса

Текст: Игорь Зубков, Роман Маркелов
Минэкономразвития внесло в правительство уточненный прогноз социально-экономического развития России до 2023 года, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства. Оценки восстановления и развития экономики заметно улучшены по сравнению с июньскими сценарными условиями. Это позволит Минфину увеличить расходы, запланированные на ближайшие три года.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Прогноз исходит из того, что коронакризис не приобрел системного характера, локализовался в малом и среднем бизнесе и ограниченном числе отраслей (транспорт, туризм, общественное питание и т.д.), в целом не затронул системообразующие предприятия и не перешел в кризис неплатежей, отметил источник в Минэкономразвития. В отличие от предыдущих кризисов, макроэкономическую стабильность удалось сохранить, объем кредитования в экономике растет благодаря снижению ключевой ставки и программам господдержки (по ним выданы кредиты на 1,4 трлн руб., в новых выдачах малым и средним предприятиям льготные кредиты достигают 30%, в ипотеке - 25%). Как рассказал источник в министерстве, прогноз предполагает продление льготных программ кредитования, но окончательно решение по ним будет принято синхронно с одобрением правительством проекта бюджета.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Лучше ожиданий пережило кризис строительство, поддержанное и со стороны спроса и со стороны застройщиков, провал частных инвестиций смягчило наращивание бюджетных расходов.

По словам собеседника "РГ" в Минэкономразвития, в прогноз заложено, что сделка ОПЕК+, которая в этом году вычтет из динамики ВВП 1,1%, перестанет существовать с 2022 года (по крайней мере в нынешнем жестком виде), и тогда Россия сможет восстановить объем добычи нефти. Оценки по ценам на нефть резко улучшены по сравнению с июньскими сценарными условиями, когда они находились ниже цены отсечения по бюджетному правилу вплоть до 2022 года. Сейчас министерство прогнозирует довольно комфортный уровень среднегодовых цен: 41,8 доллара за баррель в 2020 году, 45,3 - в 2021 году с дальнейшей стабилизацией в реальном выражении.

Эти предпосылки дали Минэкономразвития возможность предсказывать довольно быстрое восстановление экономики России: уже в III квартале 2021 года министерство ожидает достижения докризисного уровня ВВП. Затем экономика должна выйти на устойчивые темпы роста, даже несмотря на пик бюджетной консолидации в 2022 году, когда расходы бюджета снова будут строго ограничены бюджетным правилом. На 2022 год министерство относит восстановление уровня инвестиций.

В этом году провал экономики окажется гораздо менее глубоким, чем предполагалось ранее (-3,9%), этот прогноз учитывает первую оценку ВВП за второй квартал (-8%), которая показала, что на пике эпидемии потери России оказались менее болезненными, чем прогнозировалось ранее.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
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В социальной сфере прогноз также довольно оптимистичен. В этой части он основывается на том, что реальные зарплаты падали только в апреле, в том числе благодаря программам поддержки занятости, в то же время предпринимательские доходы просели очень сильно. В итоге, согласно оценкам министерства, реальные зарплаты по итогам года окажутся в плюсе (рост на 1,5%), провал в реальных доходах неизбежен, но будет полностью закрыт в следующем году, после чего они будут расти темпами 2,4-2,5%. Вызванный пандемией всплеск безработицы оказался сравнительно невысоким, занятость восстановится до докризисного уровня на рубеже 2021/2022 годов.

Минэкономразвития ожидает укрепления рубля до фундаментально обоснованного уровня в конце этого - начале следующего года и прогнозирует 71,2 рубля за доллар в среднем за 2020 год. В дальнейшем курс в реальном выражении останется стабильным, но в номинальном ослабнет до 73,8 рубля в 2023 году.

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