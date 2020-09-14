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14.09.2020 22:14
Рубрика: Экономика

Минтруд назвал число занятых России к концу 2021 года

Текст: Алексей Дуэль

Согласно оценке Минтруда, к концу 2021 года в России будет 71,9 млн занятого населения. Такой прогноз содержится в проекте приказа министерства "Об утверждении целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения на 2021 год", размещенном в Сети. Эта цифра превышает показатель июля 2020 года, тогда Росстат определил число занятых в 70,2 млн человек.

Фото: iStock
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"Изменение ряда показателей обусловлено сложившейся в связи с пандемией ситуацией на рынке труда и необходимостью реализации мер по восстановлению занятости населения к концу 2021 года до уровня 2019 года, - объяснили в Минтруде. - Показатели установлены для всех регионов и согласованы с субъектами РФ. В частности, согласно прогнозам, численность занятого населения к концу четвертого квартала следующего года соответствует показателю 2019 года - это 71,9 млн человек".

Среди инструментов повышения уровня занятости в Минтруде особо отметили мероприятия по профессиональной переподготовке безработных, развитие дистанционной занятости, усиление взаимодействия центров занятости разных регионов и переток рабочей силы, развитие программ стажировок для выпускников профессиональных учебных заведений.

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