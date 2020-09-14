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14.09.2020 20:26
Рубрика: Власть

Угрозы осени

Михаил Мишустин призвал бережно относиться к здоровью в эпидемиологический сезон
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8260)
Премьер-министр Михаил Мишустин собрал первый этой осенью президиум Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. Его участники подтвердили в целом стабильную ситуацию, но осенний эпидемиологический сезон требует от граждан дополнительной мобилизации.
Чтобы обезопасить себя и близких, необходимо следовать предписаниям специалистов, предупредил премьер. Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС Чтобы обезопасить себя и близких, необходимо следовать предписаниям специалистов, предупредил премьер. Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС
Чтобы обезопасить себя и близких, необходимо следовать предписаниям специалистов, предупредил премьер. Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС

В сравнении с весной и летом значительная часть ограничений, введенных из-за пандемии, уже снята. Для миллионов школьников и студентов начался новый учебный год, открываются производства и магазины. В зависимости от ситуации в конкретном регионе возвращаются к нормальной работе кинотеатры, культурные и спортивные учреждения. "При этом надо помнить, что угроза заражения коронавирусом остается, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания ОРВИ и гриппом", - подчеркнул глава кабинета министров. Чтобы обезопасить себя и близких, необходимо следовать предписаниям специалистов, прежде всего носить маски в общественных местах и держать социальную дистанцию. "От того, насколько ответственно и бережно все мы будем относиться к своему здоровью и здоровью своих родных, зависит, как быстро мы пройдем этот непростой период", - заметил Мишустин.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Правительство приняло дополнительные решения, чтобы поддержать тех, кто непосредственно помогает больным с коронавирусом и лицам из группы риска. Продлены на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, введенные по инициативе президента. Необходимое постановление премьером подписано. "Также подготовлено постановление о продлении до 15 октября выплат социальным работникам", - заявил премьер. На прошлой неделе на эти цели выделено почти 2 миллиарда рублей.

Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в России в последние месяцы остается стабильной, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Темп прироста остается не более полупроцента. Только в 15 субъектах Российской Федерации эта цифра чуть больше единицы", - заявила она. По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения страна находится на 40 месте.

Определенные нарушения режима в регионах присутствуют, признала Попова. "Конечно же люди устали от большого количества от ограничений и запретов", - заметила она. Однако осенний эпидемиологический сезон требует от всех дополнительной мобилизации.

Причиной небольшого роста показателей в Роспотребнадзоре объясняют расширением тестирования. Сейчас ежедневно проводится более 300 тысяч исследований. Попова привела пример Калининградской области, где на 10 августа проверяли 1200 человек в сутки, а сейчас более 2000. "При этом доля положительных в них не меняется", - указала главный санитарный врач страны. В Самарской области объем тестирования увеличен на 37 процентов. "Эти динамические показатели характеризуются как хороший эпидемиологический прогностический признак, но вместе с тем общее количество случаев в результате увеличивается", - сказала Анна Попова.

Угроза заражения коронавирусом остается, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания ОРВИ и гриппом

В Москве, доложил мэр города Сергей Собянин, количество пневмоний за последнюю неделю стало чуть меньше, чем в предыдущую, - на четыре процента. Количество госпитализаций сократилось на три процента. "Процент выявляемости составляет где-то 1,5 процента, - сообщил столичный градоначальник. - К примеру, могу сказать, что в июле он составлял где-то около 1,6-1,7 процента. То есть по сравнению с июльскими показателями по выявляемости ситуация в Москве стала лучше даже, чем была".
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С наступлением осени никаких дополнительных санитарно-защитных мер и ограничений вводить в Москве не планируется, заверил мэр. "Все необходимые лекарства, необходимые технологии, которые на сегодняшний день утверждены минздравом, сегодня в Москве действуют, и мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет", - заявил он. Собянин призвал граждан соблюдать уже установленные рекомендации. Это касается как масочного режима в метро и торговле, так и требований Роспотребнадзора к организациям общественного питания. В таком случае, по его словам, в ближайшие недели и месяцы ситуация будет управляемой.

Все регионы готовы к эпидемиологическому подъему в осенний период, заверил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Количество коек для больных с коронавирусом с максимальных 184 тысяч сейчас сокращено до 126 тысяч. Остальные возвращены для оказания плановой медицинской помощи. И из 126 тысяч, по словам главы минздрава, заняты около 80 процентов. "Мы не испытываем никаких проблем с лекарственными препаратами, в том числе отечественными и зарубежными", - заявил глава минздрава. Выделены дополнительные средства в систему обязательного медицинского страхования. Дополнительные выплаты медицинским работникам обеспечиваются вовремя, подчеркнул Мурашко. Граждане активно идут вакцинироваться от гриппа, рассказал министр. Прививка уже сделана почти 7,5 миллиона человек. "Закуплено уже более 66 миллионов доз вакцины", - сообщил он.

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