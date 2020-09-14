Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые были введены по инициативе президента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Необходимое постановление им подписано.

"Также подготовлено постановление о продлении до 15 октября выплат социальным работникам", - заявил глава кабмина. На заседании правительства на прошлой неделе правительство выделило на эти цели почти 2 миллиарда рублей.