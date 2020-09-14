Мишустин рассказал о мерах по спасению лесов от пожаров

Благодаря своевременно принятым мерам по борьбе с пожарами угрозы жизни людей и объектам экономики были исключены, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

"Теперь важно восстановить утраченные леса", - обратил он внимание на оперативном совещании со своими заместителями.

Чтобы помочь регионам, правительство скорректировало методику расчета субвенций из федерального бюджета. Теперь за их счет они смогут обеспечить объемы закупки противопожарного снаряжения, необходимой техники и оборудования.

"Эти меры помогут регионам активнее восстанавливать леса, утраченные из-за пожаров или других неблагоприятных природных явлений", - уверен Мишустин.