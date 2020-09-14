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14.09.2020 00:43
Рубрика: Общество

Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России

Текст: Ольга Игнатова
Стабильной назвал ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в России министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

В интервью на телеканале "Россия 1" министр тем не менее отметил, что в ряде регионов наблюдается небольшой рост заболеваемости. Мурашко связывает это с объективными причинами: традиционным повышением деловой активности после завершения периода массовых отпусков. В связи с этим министр здравоохранения считает, что сейчас наиболее важно получить вакцинацию против сезонного гриппа, который может наложиться на коронавирусную инфекцию, циркуляция которой продолжается.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Первые партии вакцины "Спутник V" поступили в регионы

"Циркуляция нескольких видов возбудителя и микст-инфекции, конечно же, всегда являются наиболее неблагоприятным сочетанием, поэтому мы и говорим о том, что в этот период необходимо обезопасить себя и получить вакцину против гриппа, а категориям риска получить вакцинацию против пневмококка. Это создает дополнительную защиту для организма", - подчеркнул Мурашко, цитирует ТАСС. По словам министра, людям, которые почувствуют недомогание, лучше всего проявить сознательность и соблюдать самоизоляцию, вызвав на дом врача.

Мурашко также рассказал, что Россия прошла специальную квалификацию Всемирной организации здравоохранения и имеет самую современную систему контроля за гражданским оборотом вакцин. По его словам, сегодня все препараты проходят посерийный контроль и ни одна серия вакцины не поступает в гражданский оборот без прохождения государственного контроля качества. Министр пояснил, что для контроля за состоянием здоровья добровольцев, принимающих участие в испытаниях новой вакцины от COVID-19 "Спутник V" (а это 40 тыс человек), применяются телемедицинские технологии. А для тех пациентов, которые захотят получить вакцину, создается специальный ресурс, помогающий оценивать состояние их иммунитета. "Мы полностью создаем среду безопасности при использовании вакцинных препаратов и наблюдении за пациентом", - отметил министр.

Фото: РИА Новости
Какие прививки надо сделать этой осенью

Сегодня на лечении в стационарах находятся более 90 тысяч пациентов с коронавирусом. Как отметил министр, российские врачи уже научились управлять болезнью. Для медиков разработана уже восьмая версия методических рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусом. Для предотвращения тяжелых последствий необходимо своевременно обращаться за помощью к медикам, не заниматься самолечением. Особенно важно это помнить людям, имеющим эндокринные заболевания, артериальную гипертензию, лишний вес.

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