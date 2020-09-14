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14.09.2020 15:35
Рубрика: Общество

Мурашко: Все регионы готовы к эпидемиологическому подъему осенью

Текст: Владимир Кузьмин

Все регионы готовы к эпидемиологическому подъему в осенний период, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Мы используем сегодня формат коек двойного назначения, которые могут очень быстро переводиться к приему пациентов с новой коронавирусной инфекцией или пациентов, поступающих с гриппом", - рассказал он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Количество коек для больных с коронавирусом с максимальных 184 тысяч сейчас сокращено до 126 тысяч. Остальные возвращены для оказания плановой медицинской помощи. И из 126 тысяч, по словам главы Минздрава, заняты около 80 процентов. "Мы не испытываем никаких проблем с лекарственными препаратами, в том числе отечественными и зарубежными", - заверил он. Выделены дополнительные средства в систему обязательного медицинского страхования, чтобы обеспечить бесперебойное исполнение территориальных программ, все средства доведены до регионов.

Дополнительные выплаты медицинским работникам обеспечиваются вовремя, подчеркнул Мурашко.

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Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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