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14.09.2020 12:13
Рубрика: В мире

МВД: 13 сентября в Беларуси на акциях протеста задержаны 774 человека

Текст: Юрий Когалов

В воскресенье белорусская милиция задержала 774 участников несанкционированных массовых мероприятиях. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Ольгу Чемоданову.

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По ее данным, 13 сентября в различных городах страны прошли 28 протестных акций. Самая многочисленная манифестация была организована в Минске, где было задержано свыше 500 нарушителей законодательства о массовых мероприятиях. Представитель МВД подчеркнула, что в ходе протестных акций милицией были приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности.

В Витебске нападению подвергся сотрудник правоохранительных органов, у него сорвали жетон и видеорегистратор, аналогичный случай произошел в Могилеве. В Новополоцке были повреждены три служебных автомобиля.

"Препятствование выполнению законных требований сотрудников милиции, неповиновение, а тем более оказание сопротивления или применение в отношении них насилия влекут не только административную, но и уголовную ответственность", - напомнили в МВД.

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