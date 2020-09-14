МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

Новости

Составлен рейтинг "главных российских актеров" 11:12
Искусственный интеллект научился озвучивать книги 11:09
В Краснодаре начались выплаты жильцам сгоревшего дома 10:56
Нетаньяху вылетел в США для подписания "исторического соглашения" с ОАЭ 10:51
Из-за прорыва дамбы в ЕАО эвакуированы 60 человек 10:46
Евразийская экономическая интеграция продолжает укрепляться 10:46
ВОЗ прогнозирует рост смертей в Европе из-за коронавируса 10:30
Глава Минцифры объяснил новое название ведомства 10:29
Первый в мире памятник танку Т-90 установили во Вьетнаме 10:11
SMS от незнакомца может представлять опасность 09:41
В Выборге чиновника задержали за мошенничество на 700 миллионов рублей 09:39
На востоке столицы "Газель" упала в Яузу 09:32
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет 09:32
В Москве выставили на торги здание "Винзавода" 09:19
В Великобритании высоко оценили российскую ракету "Буревестник" 09:13
Неймар обвинил футболиста "Марселя" в проявлении расизма 08:48
Россия и Индия создадут ракету-"убийцу AWACS" 08:47
Бирюков: Новые объекты спорткомплекса "Лужники" обеспечат электричеством 08:40
Передача Василевского помогла "Тампе" одержать победу над "Айлендерс" 08:00
Прядь волос Авраама Линкольна продана на аукционе в Бостоне 07:55
Доля расходов на коммуналку выросла в половине регионов России 07:40
Британские водители могут получить пожизненный срок за "нетрезвые гонки" 07:37
Нынешний глава Кубани набирает 83,72% после обработки 90,3% протоколов 07:12
Иван Белозерцев лидирует на выборах губернатора Пензенской области 07:02
ByteDance отказалась продавать Microsoft американский сегмент TikTok 06:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
14.09.2020 10:54
Рубрика: Власть

МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

Текст: Александр Степанов
Для иностранных граждан, которые приезжают в Россию на заработки, МВД РФ предлагает ввести фиксированный авансовый платеж.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Как говорится в концепции проекта нового федерального закона о вопросах миграции, который был подготовлен министерством, предполагается, что иностранные граждане, независимо от порядка въезда в Россию, будут вправе вести трудовую деятельность на основании электронных патентов как у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и у физических лиц. Иностранцы должны уплачивать налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, а работодатели, в свою очередь, вправе привлекать иностранных граждан при условии включения в РРПИРС (реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу).

Фото: iStock
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток

"Работодатели, которые хотят нанять мигранта, должны будут зарегистрироваться в личном кабинете (возможно на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), заполнив специальную форму, содержащую основные свои сведения", - сообщает РИА Новости со ссылкой на документ МВД РФ.

После регистрации работодатель будет заполнять в электронном виде заявление о включении в РРПИРС.

Кроме того, в документе проекте предлагается отразить условия найма иностранцев. В частности, указывать размер зарплаты, соответствующий среднему уровню заработка в регионе для данной категории работников (с целью исключения случаев необоснованного демпинга), а также отсутствие неуплаченных штрафов за нарушение законодательства РФ.

Если НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа не будет уплачен, то планируется направлять уведомление с требованием заплатить налог в течение 15 дней. В случае отказа выплаты фиксированного авансового платежа, иностранцу запретят работать в России и, возможно, депортируют из страны.

Законопроект также предполагает организацию выпуска для иностранцев ID-карт с персональными данными. С них будут брать отпечатки пальцев перед въездом в Россию, также будет создан реестр недобросовестных лиц, приглашающих иностранцев.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД Иностранцы в России

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет
ВОЗ прогнозирует рост смертей в Европе из-за коронавируса
Доля расходов на коммуналку выросла в половине регионов России
СМИ: Минтранс подготовил проект изменений ПДД
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток