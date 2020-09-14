МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

Для иностранных граждан, которые приезжают в Россию на заработки, МВД РФ предлагает ввести фиксированный авансовый платеж.

Как говорится в концепции проекта нового федерального закона о вопросах миграции, который был подготовлен министерством, предполагается, что иностранные граждане, независимо от порядка въезда в Россию, будут вправе вести трудовую деятельность на основании электронных патентов как у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и у физических лиц. Иностранцы должны уплачивать налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, а работодатели, в свою очередь, вправе привлекать иностранных граждан при условии включения в РРПИРС (реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу).

"Работодатели, которые хотят нанять мигранта, должны будут зарегистрироваться в личном кабинете (возможно на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), заполнив специальную форму, содержащую основные свои сведения", - сообщает РИА Новости со ссылкой на документ МВД РФ.

После регистрации работодатель будет заполнять в электронном виде заявление о включении в РРПИРС.

Кроме того, в документе проекте предлагается отразить условия найма иностранцев. В частности, указывать размер зарплаты, соответствующий среднему уровню заработка в регионе для данной категории работников (с целью исключения случаев необоснованного демпинга), а также отсутствие неуплаченных штрафов за нарушение законодательства РФ.

Если НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа не будет уплачен, то планируется направлять уведомление с требованием заплатить налог в течение 15 дней. В случае отказа выплаты фиксированного авансового платежа, иностранцу запретят работать в России и, возможно, депортируют из страны.

Законопроект также предполагает организацию выпуска для иностранцев ID-карт с персональными данными. С них будут брать отпечатки пальцев перед въездом в Россию, также будет создан реестр недобросовестных лиц, приглашающих иностранцев.