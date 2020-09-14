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14.09.2020 09:40
Рубрика: Власть

На довыборах в Госдуму определились лидеры

Текст: Ксения Воронцова
Продолжается подведение итогов Единого дня голосования в России. На дополнительных выборах депутатов Государственной думы, которые прошли по четырем одномандатным округам в Курской, Ярославской и Пензенской областях и в Татарстане, лидируют три кандидата от "Единой России" и один представитель партии "Справедливая Россия".

В Пензенской области на довыборах в Госдуму по Лермонтовскому одномандатному округу №147 побеждает кандидат от "Справедливой России", космонавт Александр Самокутяев - после обработки 100% протоколов он набирает 60,39%.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Кто побеждает на выборах губернаторов

В Курской области по Сеймскому одномандатному избирательному округу №110 после обработки 100% протоколов побеждает кандидат от "Единой России", бывший заместитель губернатора Алексей Золотарев. Его поддержали 60,08% избирателей.

В Ярославской области по одномандатному округу № 194 лидирует кандидат от "Единой России" Андрей Коваленко. После обработки 69,48% протоколов он набирает 40,36% голосов.

В Татарстане в Нижнекамском избирательном округе также лидирует единоросс, член Совета Федерации Олег Морозов. По итогам обработки чуть более 10% протоколов он набирает 73,38%.

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