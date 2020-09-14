На довыборах в Госдуму определились лидеры

В Пензенской области на довыборах в Госдуму по Лермонтовскому одномандатному округу №147 побеждает кандидат от "Справедливой России", космонавт Александр Самокутяев - после обработки 100% протоколов он набирает 60,39%.
В Курской области по Сеймскому одномандатному избирательному округу №110 после обработки 100% протоколов побеждает кандидат от "Единой России", бывший заместитель губернатора Алексей Золотарев. Его поддержали 60,08% избирателей.
В Ярославской области по одномандатному округу № 194 лидирует кандидат от "Единой России" Андрей Коваленко. После обработки 69,48% протоколов он набирает 40,36% голосов.
В Татарстане в Нижнекамском избирательном округе также лидирует единоросс, член Совета Федерации Олег Морозов. По итогам обработки чуть более 10% протоколов он набирает 73,38%.