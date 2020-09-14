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14.09.2020 14:49
Рубрика: Культура

От скетчей к стримингу

На Форуме креативного бизнеса обсудили возможности монетизации творчества в цифровую эпоху
13 сентября в Москве состоялся круглый стол "Digital IP - проблемы монетизации креативной индустрии" в рамках Форума креативного бизнеса в павильоне IT (куратор программы - Ани Асланян). В дискуссии приняли участие председатель правления Общероссийской общественной организации "Российское авторское общество" (РАО) Максим Дмитриев, генеральный директор РАО, председатель совета директоров Co-Fi Александр Сухотин, президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев, генеральный директор FONMIX, управляющая IT-портфелем Ассоциации IPChain Валерия Брусникина, директор Ассоциации специалистов предметного дизайна (АСПD) Анастасия Крылова, операционный директор исследований и разработок Wargaming Александр Зезюлин.
Фото: vk.com/rcw2020 Фото: vk.com/rcw2020
Фото: vk.com/rcw2020

Модератором дискуссии выступила автор проекта "Чувство собственности" Мария Дорошенко.

Еще в 2015 году общая стоимость нематериальных активов в мире составляла 20 трлн долларов США, а в 2018-м возросла до 53 трлн долларов.

"Монетизация креативных индустрий лежит в той плоскости, которую называют интеллектуальной собственностью, - пояснил президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев. - Например, к моменту, когда кофе дойдет от плантации до кофейни, цена зерен в стоимости чашки будет минимальной. Основную прибавочную стоимость формируют нематериальные активы: внешний вид кофейни, узнаваемость бренда, уникальные рецепты, то есть все созданное творческим трудом".

Если плантацию просто так отнять невозможно, то скопировать вывеску или дизайн - довольно легко. Отсюда следует, подчеркнул эксперт, что ключевое преимущество интеллектуальной собственности может стать ее главным уязвимым местом: "Если вы не научились управлять правом собственности на то, что дает вам основную прибавочную стоимость, считайте, что вы бросаете деньги на ветер. Креатив есть, а индустрии нет".

Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain
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Компьютерные игры - один из самых успешных и быстрорастущих сегментов креативных индустрий. Даже до пандемии, придавшей колоссальный импульс роста, в 2019 году емкость рынка составила 148,8 млрд долларов (на 7,2% выше, чем в 2018-м). Операционный директор исследований и разработок Wargaming Александр Зезюлин считает, что проблема монетизации возникает при переходе от аналоговой к цифровой дистрибуции: "Болезненность начинается при воспроизведении объекта интеллектуальной собственности в цифровой среде. Этот процесс не стоит почти ничего, а охрана становится очень сложной. Все сервисы распространения цифровых развлечений зарабатывают неплохо, но при этом порождают непонимание у пользователей: почему они вынуждены платить платформам, если создание очередной копии ничего не стоит".

Обосновывать уместность оплаты за использование сервисов можно при помощи развития современной цифровой инфраструктуры, полагает генеральный директор РАО, председатель совета директоров Co-Fi Александр Сухотин: "Решение заключается в создании сервисов, способных мотивировать пользователей потреблять контент легально. Появились удобные платформы по просмотру видео, которые все успешнее конкурируют с пиратами, снижается средний размер чека. Удобство этих платформ способствует уходу торрентов в прошлое. Будущее за еще более доступными и практичными сервисами. Они позволят владельцам легко и легально продавать контент. Однако не стоит забывать и о том, что предшествует потреблению, о процессах создания контента. Монетизация, или даже скорее капитализация, будущего контента происходит еще на стадии инвестиций в его создание. И здесь цифровые сервисы должны сыграть не менее значимую роль. Мы сейчас запускаем краудлендинговую цифровую платформу Co-Fi, которая позволит создателям контента и инвесторам проводить сделки по финансированию креативных проектов, в том числе под залог интеллектуальных прав".

Директор Ассоциации специалистов предметного дизайна (АСПD) Анастасия Крылова, в свою очередь, отметила, что ее отрасли не хватает "пространства доверия", и здесь сервисы тоже могли бы стать решением: "Дизайнеры боятся показывать свои наработки на выставках, отправлять рисунки на конкурсы, делиться с коллегами. В итоге партнер, заказчик или контрагент может воспользоваться их идеями, оставив без гонорара и роялти. Площадкой доверия могут стать удобные цифровые сервисы экосистемы IPChain. Блокчейн фиксирует все операции с правами и транзакции с объектами. Можно полностью проследить цепочку коммуникаций с заказчиком - от ТЗ и первых скетчей до конечного продукта".

Если индустрии дизайна еще только предстоит освоить цифровой рынок, то для музыкального бизнеса онлайн-среда давно стала комфортной. По данным J'son and Partners Consulting, среднегодовой рост рынка музыкального стриминга в России составляет 39%. Общая выручка в 2019 году оценивается в 7,4 млрд рублей.

Председатель правления РАО Максим Дмитриев отметил, что музыкальная индустрия - флагман развития цифрового рынка: "Рост доходов здесь связан в первую очередь с появлением удобных цифровых сервисов, предоставляющих пользователям качественный контент. Сейчас пиратские музыкальные ресурсы можно пересчитать по пальцам. Это связано и с дешевизной сервисов, и с тем, что музыку больше не копируют себе на компьютер, а слушают по подписке. Причем контент почти везде один и тот же, платформы конкурируют за счет дополнительных услуг и рекомендаций".

Фото: предоставлено пресс-службой IPChain
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Генеральный директор FONMIX, управляющая IT-портфелем Ассоциации IPChain Валерия Брусникина рассказала о новом сервисе экосистемы IPChain - бирже интеллектуальной собственности IPEX. "Сервисы вроде iTunes не позволяют полноценно управлять правами на контент. Правообладатель просто загружает объект и ждет роялти. Он не может управлять потреблением контента, влиять на то, какая витрина его разместит, сколько раз его прослушают. Очень важно создавать инструменты, которые давали ли бы авторам возможность самим управлять своим контентом", - заявила она.

Валерия Брусникина пояснила, что такое управление подразумевает определенную культуру, знание правил, компетенции: депонирование, правильное оформление лицензионного договора, контроль его исполнения. Многим правообладателям эта последовательность действий дается непросто. В этом смысле IPEX - это платформа, позволяющая авторам и правообладателям монетизировать творчество и одновременно избежать этих сложностей. "Все, что нужно, - зарегистрироваться, зайти на сайт и загрузить свой контент. Поскольку это один из узлов инфраструктуры IPChain, каждый объект будет проверен, что гарантирует безопасность сделки. Останется сделать из своего контента предложение для биржи, остальное будет осуществляться автоматически", - сказала эксперт.

По итогам круглого стола модератор сессии Мария Дорошенко спросила участников о том, как лучше бороться с нарушением интеллектуальных прав в интернете: кнутом или пряником. Большинство сошлись в том, что главным инструментом защиты и импульсом для успешной монетизации легального контента должны быть не столько блокировки и ужесточение законодательства, сколько удобные и доступные цифровые сервисы.

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Культура Арт Актуальное искусство

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