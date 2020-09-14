Новости

Вышел русский трейлер хоррора "Ловец снов" 15:42
Мурашко: Более 7 млн россиян сделали прививку от гриппа 15:37
Движение на Болотной набережной в Москве перекроют 19 сентября 15:36
Мурашко: Все регионы готовы к эпидемиологическому подъему осенью 15:35
Риелторы рассказали об элитной недвижимости звезд в Сочи 15:31
Памфилова пожаловалась на хамство со стороны отдельных наблюдателей 15:31
В Зауралье кадастровые инженеры попались на махинациях с межеванием 15:30
В Рязанской области поймали межрегионального наркокурьера 15:16
В столице открыли памятник режиссеру Евгению Вахтангову 15:11
Рустам Минниханов переизбран главой Татарстана 14:46
Забравшегося на крышу Александро-Невской лавры мужчину спустили на землю 14:35
Берлускони выписали из больницы после заражения коронавирусом 14:24
Сара Джессика Паркер вернется к старой роли ведьмы 14:21
Посол США в Китае подал в отставку 14:09
СМИ: Warner Bros. скрывает доходы от проката "Довода" 14:08
СМИ: ЦСКА попросит у "Зенита" за Влашича 45 млн евро 13:57
"Довод" вновь возглавил российский кинопрокат 13:51
Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы 13:33
Беларусь будет осваивать Марс вместе с Россией 13:33
В Петербурге мужчина забрался на крышу здания Александро-Невской лавры 13:19
Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области 13:15
Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева 13:10
Слепому жителю Оренбуржья выдали водительские права 12:51
Борис Пиотровский стал 1-м зампредседателя комитета по культуре Петербурга 12:41
Мишустин рассказал о мерах по спасению лесов от пожаров 12:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
14.09.2020 14:58
Рубрика: Культура

На IPQuorum.Creative обсудили, как креативность становится бизнесом

В рамках Форума креативного бизнеса на площадке IPQuorum.Creative 13 сентября в парке Горького в Москве состоялась деловая сессия Forbes "Интеллект - ликвидный актив или вечный венчур?". Организатором специальной дискуссионной площадки стал партнер Форума - Ассоциация IPChain. Эксперты рассказали, можно ли измерять креативность, как сформировать устойчивый спрос на творческие продукты и когда креативные индустрии становятся привлекательными для инвесторов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В дискуссии приняли участие член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель Комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, президент Федерации по интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, председатель совета директоров краудинвестинговой платформы Co-Fi, генеральный директор Российского авторского общества (РАО) Александр Сухотин, вице-президент РСПП, член правления РСПП, председатель Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин, глава Ассоциации специалистов предметного дизайна (АСПD) Анастасия Крылова, генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян, управляющий партнер DPG Russia Алена Кремер. Модерировал встречу редакционный директор Forbes Николай Усков.

Фото: vk.com/rcw2020
На Форуме креативного бизнеса обсудили возможности монетизации творчества

Член правления РСПП, председатель Комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский сказал, что креативному бизнесу необходимо консолидироваться, чтобы вместе, с участием ответственных за развитие органов власти, создать комфортную среду для развития креативного предпринимательства. Он отметил, что среди множества стран, уже прошедших этот путь, особенно интересен опыт Великобритании. В этой стране сильные профессиональные ассоциации - производителей кино, дизайнеров, рекламистов, IT-индустрий - объединились в федерацию, а дальше создали вместе с правительством общественно-государственный Совет креативных индустрий, который готовит "секторальные соглашения", закрепляющие взаимные обязательства государства и креативного сегмента экономики. Такая форма консолидации, по его мнению, является наиболее яркой и эффективной: "Креативные индустрии тесно взаимосвязаны, дизайн не может жить отдельно от музыки, кино, рекламы и так далее. Мы должны смотреть на весь творческий сегмент экономики в совокупности, но при этом понимать, сколь различны его составляющие. Я не горячий поклонник Британии, но их решения в сфере организации креативных индустрий - одни из лучших в мире".

Редакционный директор Forbes Николай Усков напомнил, что благодаря созданию особых условий для развития во многих странах доля креативных индустрий в ВВП достигла практически 9%, в то время как в России пока не дотягивает до 0,5%.

Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев заметил, что уровень "креативности" оценивать бессмысленно. Однако в тех случаях, когда результаты творчества за счет предпринимательской культуры работы с ними становятся экономическим активом, оценка вполне возможна: "Если предприниматель вкладывает деньги в создание новых творческих результатов, будь то музыка, дизайнерские, технические решения, IT-платформы или элементы бренда, при определенном уровне инвестиционной культуры он соберет эти затраты и сформирует из полученных результатов нематериальный, но тем не менее - производственный актив. Чтобы защищать такие инвестиции, он будет пользоваться интеллектуальными правами, будет охранять свой продукт и используемые творческие результаты авторскими или патентными правами. Чем более успешен на рынке продукт, тем больше будет возрастать стоимость интеллектуальной собственности - как минимум она будет не меньше, чем объем понесенных затрат".

Эксперт подчеркнул, что успешная коммерциализация креативных продуктов в России во многом упирается в предпринимательскую культуру: "Начинать нужно с себя. Должная культура бизнеса и порождает возможности для бизнеса в культуре".

Вице-президент РСПП, председатель Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин скептически относится к подсчетам доли креативной экономики в нынешних российских условиях: "У нас отсутствует устойчивый спрос. Для того чтобы сформировать его, нужно сделать хотя бы несколько систематических шагов. Полагаю, что развитие креативной экономики возможно главным образом за счет частно-государственного партнерства".

Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain
Почему в российское законодательство необходимо ввести понятие креативного предпринимательства

Даже при наличии спроса бизнес может быть недокапитализирован из-за недостаточного позиционирования и слабой видимости. Согласно исследованию Союза дизайнеров России, рынок российского предметного дизайна составляет около 3 трлн рублей в год, сообщила глава Ассоциации специалистов предметного дизайна (АСПD) Анастасия Крылова. "У нас есть дизайн, но про него никто не говорит, никто не называет и не ощущает, что дизайн - самостоятельная и важная часть экономики. Никто не задумывается, что в каждом предмете, особенно качественном, красивом и удобном, есть творческая составляющая. Бизнес не осознает ценность предметного дизайна и важность интеллектуальных прав на дизайнерские решения. Небольшой завод в Твери каждый день отгружает 200-300 кроватей. И их ценность не в дереве и ткани, а в их дизайне. Просто об этом надо правильно говорить и не забывать, что часть стоимости этих предметов должна законно доставаться авторам-дизайнерам", - добавила она.

По данным J"son & Partners Consulting, выручка рынка музыкального стриминга в России в 2018 году составила 4,7 млрд рублей. Музыка - индустрия, которая кардинально изменила в последние годы модель монетизиции, заявил председатель совета директоров краудинвестинговой платформы Co-Fi, генеральный директор Российского авторского общества (РАО) Александр Сухотин. "В креативных индустриях есть сферы, которые еще долго будут оставаться венчурами и нуждаться в поддержке государства или меценатов. А есть сферы, в которых капитализация, объем оборота прав, объем интеллектуальной собственности настолько велики, что они вполне интересны с точки зрения инвестирования. Например, сфера аудиоконтента. Если раньше себестоимость производства и распространения контента была высока и люди действительно рисковали, вкладываясь в студию, музыкантов, тираж носителей, рекламу и так далее, то сегодня благодаря цифровым площадкам эти расходы, кроме расходов на маркетинг, кардинально сократились", - сказал он.

Александр Сухотин отметил, что именно эта трансформация - как в части схемы моделей монетизации, так и в части перехода преимущественно в онлайн - позволяет масштабно вовлекать интеллектуальную собственность в активный экономический оборот.

Генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян предложила определить, что необходимо понимать под термином "культура", а что - под "креативными индустриями". Она также обратилась к теме меценатства, подчеркнув, что не всегда творчество может создать экономическую ценность сразу, иногда на это требуются многие десятилетия, и здесь очень важно помогать таланту: "Надежда фон Мекк поддержала Чайковского. Благодаря ее финансовой помощи композитор смог покинуть место профессора в консерватории и полностью посвятить себя сочинению произведений".

Эксперт привела пример Франции, где на поддержку концертной индустрии было выделено 200 млн евро, и немецкой компании Siemens, создавшей премию и фонд для поддержки композиторов, благодаря которому молодые музыканты получат до 40 тыс. евро в год на поддержку своего творчества. "Хотелось бы, чтобы государство поддерживало культуру, а креативным индустриям создавало нормальные условия для коммерциализации результатов творчества", - сказала Абрамян.

Абрамян подчеркнула, что чаще всего современники не понимают произведения композиторов, поэтому важно мыслить глобально и оказывать поддержку культуре, чтобы в будущем у креативных индустрий был надежный фундамент.

Фото: предоставлено пресс-службой IPChain
Знания от кутюр: почему трансформация образования в интересах креативных индустрий неизбежна

Интеллектуальная собственность - ключевой инструмент любого креативного бизнеса, однако если авторское право, особенно в цифровой среде, работает хорошо, то получить более сильную правовую охрану в режиме промышленного образца или товарного знака бывает очень непросто. "В рекламной деятельности много проблем. В первую очередь они связаны с регистрацией интеллектуальных прав. Это можно сделать только через патентного поверенного, причем обходится минимум в 40-50 тыс. рублей, а физические лица вообще пока лишены прав на товарные знаки. Многие фрилансеры просто не могут себе такого позволить", - посетовала управляющий партнер DPG Russia Алена Кремер.

Завершая дискуссию, редакционный директор Forbes Николай Усков отметил, что Россия может пойти по британскому или по сингапурскому пути развития креативных индустрий, но так или иначе участие государства должно выражаться скорее в адекватном регулировании и создании нормальной среды развития творческого предпринимательства, чем в прямом финансировании.

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Культура Арт Актуальное искусство

Главное сегодня

В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет
ВОЗ прогнозирует рост смертей в Европе из-за коронавируса
Фальков: Иностранцы-первокурсники смогут въехать в Россию до конца сентября
СМИ: Минтранс подготовил проект изменений ПДД
Большинство сделавших прививку от COVID-19 чувствуют себя отлично

Новости проекта

21.07.2020
Фото: предоставлено пресс-службой IPChain Армянская Апостольская церковь поддержала проекты блокчейн-инфраструктуры IPChain
19.03.2020
Фото: предоставлено компанией "Тагиров и партнеры" Ассоциация IPChain приняла участие во Всероссийском слете молодых юристов в Махачкале
25.10.2019
"Музыкальный материал отстаивает себя сам"
30.09.2019
Фото: предоставлено пресс-службой IPChain В Российском союзе промышленников и предпринимателей обсудили актуальное состояние российских креативных индустрий
29.04.2019
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Как цифровые технологии помогают отвечать на глобальные вызовы рынка IP
13.04.2019
Фото: Пресс-служба IPQuorum На IPQuorum обсудили риски правовой неопределенности в сфере интеллектуальной собственности
13.03.2019
Фото: Предоставлено ассоциацией IPChain В России создана универсальная бизнес-модель архитектуры рынка интеллектуальной собственности
19.02.2019
Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain Сингапур и РФ обменялись опытом в рамках бизнес-миссии Ассоциации IPChain и Фонда "Сколково"
07.12.2018
Фото: Пресс-службы ФИС (Федерация интеллектуальной собственности) Взаимодействие судов с участниками цифрового рынка через блокчейн - реальность цифровой экономики
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Законодатели готовят новые инструменты для охраны региональных брендов
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Сквозные технологии - будущее рынка интеллектуальной собственности
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Благодаря глобальной интеграции родится новая интеллектуальная Евразия
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Флагманские разработки ОПК ускорят развитие многих отраслей
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Иван Засурский: Эволюция медиатехнологий "пересобирает" общество
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Смена технологической парадигмы изменит все общество
20.04.2018
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости www.ria.ru ВЦИОМ провел исследование российского рынка ИС
20.04.2018
Фото: Виталий Невар / ТАСС Цифровая экономика станет новой точкой роста для Янтарного края
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В этом году будет создан мегарегулятор в сфере интеллектуальных прав
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Рынок интеллектуальной собственности готов работать на опережение
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На форуме IPQuorum 2018 обсудили перспективы России на цифровом рынке
19.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В Калининграде и Москве прошли главные события сферы интеллектуальной собственности мирового масштаба
18.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: интеллектуальная собственность - гарант экономической устойчивости
17.04.2018
Фото: Depositphotos.com Компания "ФорМакс" сообщила о покупке системы по распознаванию аудио Zamsha
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В России будет создана сеть цифровых исследовательских институтов
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: Какими будут новые кадры для новых рынков?
15.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: инструменты коллективного управления в сфере интеллектуальной собственности исчерпывают себя
13.04.2018
Фото: Виталий Невар/ТАСС Университеты подключаются к блокчейн-инфраструктуре управления интеллектуальной собственностью IPChain
13.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. На IPQuorum 2018 обсудили вопросы брендирования
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum вручил миллион рублей лучшему стартапу
13.04.2018
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости На IPQuorum объявили о создании Совета по цифровой экономике
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPChain и Ассоциация интернет-издателей подписали соглашение о сотрудничестве
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На IPQuorum 2018 обсудили проблемы рынка интеллектуальной собственности
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Ассоциация IPChain и Кыргызпатент построят "инфраструктуру доверия"
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Музыканты России и Германии сыграли в "четыре руки" на IPQuorum
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Павел Зенькович: Интеллектуальной собственности нужна общая цифровая платформа
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Международный форум IPQuorum 2018 начал свою работу
11.04.2018
Самый масштабный просветительский проект в сфере интеллектуальной собственности стартует в Калининграде
09.04.2018
В рамках культурной программы IPQuorum 2018 пройдет киномарафон
06.04.2018
IPQuorum 2018 открывает экспозицию "Интеллектуальная собственность"
03.04.2018
Фото: Depositphotos.com Startup Hub - ведущие эксперты в области венчурных инвестиций выберут лучший стартап
30.03.2018
В России пройдет международный форум IPQuorum 2018
30.03.2018
Объявлена деловая программа IPQuorum 2018 в Калининграде
30.03.2018
Ректор РГАИС Иван Близнец: Патенты должны работать на автора
30.03.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Виктор Наумов: Между моделями "лицензия" и "услуга" будет расти антогонизм
30.03.2018
Андрей Кричевский: В интеллектуальной собственности блокчейн изменит все
30.03.2018
Фото: Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. Григорий Ивлиев: Число заявок на изобретения в сфере digital будет расти
30.03.2018
Председатель Правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов: Прорыв обеспечат технологии
30.03.2018
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Антон Алиханов - о том, почему форум IPQuorum проходит в Калининградской области