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Рубрика: Экономика

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На сколько вырастут в 2021 году пенсии и маткапитал
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Столичный выпуск № 206(8260)
Среднегодовая пенсия по старости в следующем году вырастет до 17 443 рублей, а максимальный размер материнского капитала составит 639 432 рубля. Соответствующие изменения предусмотрены в проекте бюджета Пенсионного фонда на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, который подготовил минтруд на основании прогнозов минэкономразвития.
С 15 апреля сертификат на материнский капитал в беззаявительном порядке получили более 335 тысяч семей. Фото: Сергей Михеев/РГ С 15 апреля сертификат на материнский капитал в беззаявительном порядке получили более 335 тысяч семей. Фото: Сергей Михеев/РГ
С 15 апреля сертификат на материнский капитал в беззаявительном порядке получили более 335 тысяч семей. Фото: Сергей Михеев/РГ

Согласно документу, учитывая плановые показатели рождаемости на следующий год, право на материнский капитал в следующем году должны получить 1,2 млн семей. Проиндексированный размер суммы сертификата на первого ребенка составит 483 882 рубля, а на второго - на 155 550 рублей больше.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Мишустин выделил еще 1,73 млрд рублей на выплату пособий на третьего ребенка

Доплата в таком же размере до максимального размера маткапитала полагается владельцам сертификата, полученного на первого ребенка, в случае появления в их семье еще одного малыша. В общей сложности маткапитал увеличится на 3,7%. Всего в бюджете Пенсионного фонда на этот вид адресной господдержки в 2021 году предусмотрено 443,3 млрд рублей.

Прогнозируемое число пенсионеров на следующий год составляет 43 млн человек. Индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам составит 6,3%, а социальные пенсии увеличатся на 2,6%. Всего на выплату всех пенсий государство направит 8,4 трлн рублей, из которых 7,8 трлн рублей будет выделено на страховые пенсии. Еще 425 млрд рублей предусмотрено на доплаты к пенсиям, которые полагаются отдельным категориям населения, - ветеранам, инвалидам, гражданам, пострадавшим в результате воздействия радиации, и некоторым другим категориям льготников. На выплату компенсаций на погребение запланировано 632,7 млрд рублей.

Как пояснили в минтруде, все эти меры соцподдержки и соцобеспечения составляют обязательные расходы Пенсионного фонда. Его доходы на 22% формируются из страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также за счет средств, которые поступают в качестве трансфертов из федерального бюджета, и прибыли, полученной от реализации конфискованного имущества, инвестирования и временного размещения средств пенсионных накоплений. При этом общий бюджет Пенсионного фонда в 2021 году составит 9,6 трлн рублей. Несмотря на то, что для отдельных категорий плательщиков страховых взносов со следующего года предусмотрены льготы (например, для организаций, занятых в области информационных технологий, отчисления снижены до 6%), дефицита в бюджете Пенсионного фонда не предвидится, благодаря привлечению переходящих остатков на начало 2021 года, пояснили в Минтруде. Проект бюджета планируется обсудить на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Экономика Пенсии и пособия Материнский капитал Повышение пенсий

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