На Украине призвали восстановить торгово-экономические связи с Россией

Чтобы спасти Украину от краха, необходимо восстановить торгово-экономические связи с Россией и странами СНГ. Такое мнение выразил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Как отмечается в его заявлении, опубликованном на сайте партии, "рецепт спасения экономики Украины от краха заключается в восстановлении торгово-экономических связей с РФ, постепенном возврате на рынки стран СНГ". "Участие Киева в договорах о сотрудничестве стран СНГ может стать весомым фактором для пересмотра уже в недалеком будущем ущербной внешнеэкономической политики действующей власти", - уверен Медведчук.

По его словам, официальный курс Киева на выход из соглашений в рамках СНГ свидетельствует о непрофессионализме нынешней власти, отсутствии стратегии внешнеэкономического развития. "Любые вещи, которые идут на дезинтеграцию со странами СНГ, наносят прямой ущерб национальной экономике", - отмечается в заявлении. В качестве аргумента Медведчук привел данные, озвученные ранее депутатом Александром Колтуновичем. "Минус 20 млрд долларов у нас в 19-м году в экспорте на рынке СНГ. Мы 20 млрд долларов теряем ежегодно в сравнении с докризисным 2013 годом. Это приводит к колоссальным потерям промышленного производства, к потерям в заработной плате, потерям рабочих мест и многих других вещей", - отметил Колтунович. Как подчеркнул Медведчук, именно эти аргументы не позволили Раде принять законопроект о выходе из Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ.

"За годы правления евроинтеграторов страна безвозвратно утратила свои позиции практически на всех внешних рынках. Показатели Украины рухнули в первую очередь из-за разрыва экономических, кооперационных связей с Россией и другими постсоветскими государствами", - подчеркнул политик.