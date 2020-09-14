Во всех 18 регионах, где избирали губернаторов, убедительную победу уже в первом туре одержали действующие руководители, включая врио глав. Прогнозы относительно вторых туров не оправдались. А парламентские выборы в регионах можно считать генеральной репетицией перед выборами в Госдуму в 2021 году. Результаты здесь весьма показательны: высокий уровень политической конкуренции, первое место "Единой России" во всех 11 заксобраниях и яркий дебют новых партий. По итогам Единого дня голосования количество партий, имеющих право выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей, увеличится с 13 до 16, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Накануне в 83 регионах России завершились более девяти тысяч избирательных кампаний. В ряде субъектов в середине дня понедельника подсчет голосов еще не был завершен, однако первые выводы сделать уже было можно.

По словам Эллы Памфиловой, предварительные итоги Единого дня голосования говорят о динамичном развитии партийной системы в России. Из 30 политических сил, зарегистрировавших своих кандидатов, 21 смогла добиться успеха на выборах разного уровня. Среди победителей 87% - партийцы, лишь 13% - самовыдвиженцы и представители общественных организаций. "Именно у партийной составляющей политического процесса в России очень хорошее будущее, хорошие перспективы, - считает глава ЦИК. - И жизнь показывает, что, если партия начинает с муниципального уровня, работает, наращивает мускулы, она находит своего избирателя".

Заксобрания: барьер взяли 9 партий

"Самая интересная с точки зрения партийной конкуренции картина была на выборах законодательных собраний регионов", - отметила Элла Памфилова. Результат она назвала беспрецедентным: девять партий в разных субъектах сумели преодолеть 5-процентный барьер. "Это большой успех", - считает глава комиссии. Теперь в ряде заксобраний регионов партийное представительство расширится: например, в Рязанской области по спискам прошли семь партий, а в Курганской - все пять, участвовавших в выборах.

"Единая Россия" смогла завоевать первые места в заксобраниях всех 11 регионов, где прошли выборы 11-13 сентября, в том числе получила более половины мест в парламентах Ямало-Ненецкого автономного округа, Белгородской, Воронежской и Калужской областей. "На уровне законодательных собраний и дум административных центров субъектов "Единая Россия" формирует устойчивое депутатское большинство во всех регионах без исключения", - заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Укрепление своих позиций отметили и в ЛДПР. "В заксобраниях усилилась наша поддержка, всего семь мандатов, но все-таки не уменьшилась, а чуть-чуть усилилась", - заявил лидер партии Владимир Жириновский. А если брать динамику прироста голосов, то "ЛДПР лидирует даже по сравнению с "Единой Россией", считает политик.

Представители КПРФ прошли в ряд региональных заксобраний, в партии довольны поддержкой на местах. "Наши результаты очевидны: мы укоренились, нас поддерживают люди, которые живут на земле, верят в историю, нашу культуру, традиции, великую советскую эпоху, нашу победу", - сказал лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

"Справедливая Россия" в целом довольна своими результатами, отметил ее председатель Сергей Миронов. "По всем итогам мы, безусловно, занимаем твердое четвертое место, хотя по количеству депутатов муниципальных мы вышли на третье место. Это очень важно, потому что все оттуда начинается, именно с местного самоуправления", - сказал он.

Элла Памфилова: Кампания прошла спокойно, чисто, очень достойно. Нарушений меньше, чем раньше

Однако старожилов российской политической сцены в этот раз как никогда активно теснили непарламентские силы. Помимо четырех думских партий, в региональные заксобрания проходят "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и три новые политические силы, зарегистрированные в этом году. Это позволит им принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году без сбора подписей. 13 партий уже имели такое право, теперь их число вырастет до 16. "Это очень существенно, - уверена глава ЦИК. - Как следствие это повышает уровень конкуренции".

"Новые люди" - "За правду"

О недавно созданных партиях Памфилова сказала особо: "Они с места в карьер взяли мощный старт, впервые участвуют в выборах и довольно результативно: три из четырех новых партий преодолели 5-процентный барьер". Это "Новые люди", "Зеленая альтернатива" и "За правду".

Самым ярким оказалось выступление "Новых людей" основателя компании Faberlic Алексея Нечаева. Партия прошла в заксобрания четырех регионов - Рязанской, Калужской, Костромской и Новосибирской областей. Кроме того, "Новые люди" прошли в городские думы Калуги и Томска.

Своих кандидатов в региональные законодательные собрания удалось провести и "Зеленой альтернативе". В Республике Коми результат экологов можно назвать внушительным - 10%. Как ранее рассказал "РГ" лидер партии Руслан Хвостов, ключевым для себя "Зеленая альтернатива" считает промышленную Челябинскую область. И здесь партии также удалось попасть в региональный парламент, набрав более 5 процентов голосов избирателей.

Партия "За правду" прошла в областное заксобрание на родине ее основателя, писателя Захара Прилепина, в Рязанской области, набрав почти 7% голосов.

Еще одна новая политическая сила - Партия прямой демократии создателя игры World of Tanks Вячеслава Макарова - не смогла пробиться в региональные парламенты. Самый крупный ее результат - чуть более 2% на выборах депутатов Воронежской областной думы.

16 партий смогут идти на выборы в Госдуму без сбора подписей, это повышает уровень конкуренции

Таким образом, можно считать, что кризис представительства, о котором так много говорят в последнее время, преодолен, и к думской кампании у россиян будет как никогда широкий выбор.

Госдума: три к одному

На довыборах в Госдуму обошлось без сюрпризов - четыре одномандатных округа поделили "Единая Россия" и "Справедливая Россия".

В Нижнекамском одномандатном округе N28 в Татарстане уверенную победу одержал единоросс Олег Морозов (73,42%), сейчас он представляет республику в Совете Федерации. Его однопартиец Андрей Коваленко в 194-м Ярославском округе с результатом 40,27% обошел конкурента от "Справедливой России", экс-сенатора и бывшего главу региона Анатолия Лисицына (34,21%). В 110-м Сеймском одномандатном округе Курской области мандат также достался "Единой России" - ее представитель Алексей Золотарев набрал 60%. "Справедливая Россия выиграла выборы в Пензенской области: 147-й Лермонтовский округ теперь будет представлять Александр Самокутяев.

Особенностью думской кампании этого года стала ее техническая сторона - в Ярославской и Курской областях "обкатали" новый программно-технический комплекс дистанционного электронного голосования (ДЭГ), который "Ростелеком" разработал по заказу Центризбиркома с учетом архитектуры портала госуслуг. Результаты онлайн-голосования подвели накануне буквально за полчаса - на виртуальных участках победили те же кандидаты, что и на обычных. Запрос и востребованность ДЭГ возрастает, считает Памфилова.

Губернаторы ответили на запрос

Из 18 избранных губернаторов 12 мест получили кандидаты от "Единой России", одно - от ЛДПР, еще пять - самовыдвиженцы.

Конкуренция на выборах в этом году была значительной - выдвинулись 147 кандидатов. В прошлом избирательном цикле в этих же субъектах за победу боролись 122 претендента.

Несмотря на сложные кампании, свои посты сохранили все девять глав регионов, которые баллотировались на новые сроки, а врио губернаторов в еще девяти субъектах смогли завоевать симпатии избирателей уже в первом туре.

Накануне выборов эксперты допускали в ряде регионов возможность второго тура. Однако предварительные итоги выборов показывают, что первые лица смогли справиться с вызовами.

Так, например, врио губернатора Иркутской области (этот регион эксперты называли в числе сложных) Игорь Кобзев сумел в короткий срок развернуть строительство жилья и инфраструктуры в тех районах, которые в прошлом году пострадали от масштабного наводнения. Попутно он принял меры против "черных лесорубов", а также смог заключить с РЖД меморандум о сохранении природы в районе работ по модернизации БАМа и Транссиба.

Александру Цыбульскому в Архангельской области пришлось буквально с марша "разруливать" конфликт вокруг создания мусорного полигона в Шиесе, в итоге проект остановлен, глава региона лично следит за рекультивацией территории и находится в диалоге с экологами. Кроме того, врио взялся на строительство дорог и расселение ветхого жилья, добился существенных инвестиций на эти цели.

В целом, по оценке экспертов, итоги нынешних губернаторских кампаний показали эффективность президентской кадровой политики, которая строится на подборе кандидатов с учетом личных качеств и специфики регионов.

Нарушений меньше, фейков больше

"Кампания прошла спокойно, чисто, очень достойно", - оценила Памфилова. Об этом свидетельствует и статистика ЦИК: в этом году поступило 1301 письменное обращение, это почти вдвое меньше, чем годом ранее (2499). Среди серьезных сигналов - два сообщения о принуждении к участию в голосовании и 11 жалоб на принуждение голосовать за конкретного кандидата. Все они будут проверены. По словам главы ЦИК, характер нарушений сейчас совсем другой, чем в прошлые годы: "Если раньше речь шла о возможных фальсикациях, "каруселях", подвозах, сейчас речь о том, правильно ли был заклеен сейф-пакет".

В то же время в Общественной палате России озабочены ростом фейков о выборах. "Все поле битвы переместилось в социальные сети. Мы выявили порядка трех тысяч фейков за неполные две недели мониторинга, при этом порядка 100 из них - очень серьезные провокации, которые призваны дестабилизировать обстановку в том или ином регионе", - сказал первый зампред Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. Он уверен, что пришло время для серьезной корректировки избирательного законодательства в части противодействия фейковой информации.

Мнения

Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества:

- Все парламентские партии подтвердили свой статус-кво. Поскольку это последний Единый день голосования перед большим федеральным циклом, то можно делать прогнозы, что основная борьба за места в Госдуме развернется между нынешними парламентскими партиями. Конечно, главный победитель региональных парламентских выборов - "Единая Россия", она подтверждает статус партии власти, главной партии в стране. Была интрига - что с новичками и как они себя проявят. Сейчас мы видим три партии, которые находятся в достаточно конкурентных электоральных нишах. Новички сейчас получили думскую лицензию, но им еще многое предстоит сделать. Они перешли из второй лиги в первую и в следующем году имеют шанс побороться за то, чтобы выйти в высшую. Есть гипотеза, что эти партии привлекли новых избирателей из тех, кто не ходил на выборы. Она нуждается в подтверждении, но тем не менее некоторые мои коллеги об этом говорят.

Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов:

- Можно констатировать, что главы регионов напряглись в последние два месяца своей кампании. Где-то в середине лета мы рассматривали шансы некоторых из них как вполне возможный второй тур, но финал они отработали хорошо. Здесь была и работа с избирателями, и нормальная работа штабов. Почти все переизбранные губернаторы - от "Единой России". И на самом деле здесь есть еще один большой фактор. Мы в стране получили очень давящую на избирателей ситуацию, связанную с COVID-19. В начале лета мы видели много критики и претензий к власти. К середине лета, когда освободились возможности передвижения, когда стало понятно, что кризис мы перескочим, появилась необходимость обратиться к силе, которая может защитить. И единственная такая сила в нашей стране, как и во многих других странах, - это власть. Поэтому отношение к власти к концу лета принципиально начало меняться. Это общее психологическое настроение - что не надо перемен, не надо сейчас изменений, надо укреплять то, что есть, оно, конечно, сработало очень здорово, в том числе на выборах губернаторского корпуса.