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14.09.2020 10:42
Рубрика: Экономика

Национальная Премия бизнес-коммуникаций продлила прием заявок

Национальная Премия бизнес-коммуникаций - одна из главных наград за эффективные маркетинговые практики. В этом году НПБК в четвертый раз отметит лучших маркетологов, а также бренды, агентства и медиа как на федеральном, так и на региональном уровне.

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Номинанты смогут подать заявку вплоть до 16 октября на официальном сайте Премии. К участию принимаются работы, реализованные в период с 1 января 2019 года по 1 января 2020 года, а также с 1 января 2020 года по 1 августа 2020 года. Имена обладателей наград будут определены Экспертным советом путем проведения двухступенчатого голосования и будут объявлены 1 декабря на церемонии награждения.

По итогам Премии будет сформирован независимый рейтинг лучших маркетологов и маркетинговых практик - в 2020 году он будет опубликован в издании РБК. Также участие в НПБК позволит агентствам заработать баллы в рейтингах эффективности коммуникационных и медийных агентств АКАР: проект находится в голубой зоне фестивалей с весом 4 балла в обоих рейтингах.

Конкурсы, доступные для подачи работ:

  • •Бесплатный персональный конкурс "Лучший маркетолог" (12 номинаций, охватывающих большинство отраслей экономики: от FMCG до промышленности);
  • •Конкурс "Лучшая маркетинговая кампания" (5 номинаций: от эффективности в бизнесе и коммуникациях до инноваций и технологий );
  • •Конкурс "Лучшее использование инструментов" (15 номинаций номинаций: от медиапланирования до programmatic закупок ).

Обновленные даты:

  • Прием работ: до 16 октября
  • Первый этап голосования: 20 октября - 10 ноября
  • Второй этап голосования: 16 - 20 ноября
  • Церемония награждения: 1 декабря
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