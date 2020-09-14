Закон Ненецкого автономного округа от 14 сентября 2020 года № 198-оз "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Ненецком автономном округе в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год"

Принят Собранием депутатов Ненецкого автономного округа 13 сентября 2020 года
Статья 1
Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Ненецком автономном округе в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", на 2021 год в размере 18 368 рублей.
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа А.И.Лутовинов
Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный
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