За четыре месяца пандемии фитнес потерял около 50 млрд рублей при общей годовой выручке в почти 170 млрд. Восстанавливается отрасль как после тяжелой травмы - медленно и неравномерно. Посещаемость спортивных залов растет, но в основном уже владельцами клубных карт, потенциальные их покупатели в фитнес-клубы не спешат.

"Посещаемость - не главный экономический показатель для фитнес-клуба, хотя, конечно, имеет огромное влияние на устойчивость модели и на последующее продление (покупку следующего периода членства людьми, которые уже ходят в клуб). Самый серьезный показатель - это объем продаж клубного членства, - отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) Ольга Киселева. - Этот показатель разнится по регионам от 45-50 проц. от аналогичного периода прошлого года (август - сентябрь 2019 г.) до 65-70 проц.".

В результате фитнес-индустрия "недозарабатывает" от 30 до 50 проц. объема валовой выручки (стандартного объема продаж). Между тем расходная часть каждого клуба выросла за счет дополнительных расходов на обеззараживание (несмотря на субсидии на средства индивидуальной защиты (СИЗ), за счет аренды, которую необходимо выплачивать не только за текущий месяц, но и за месяцы приостановки (оплата перераспределена по месяцам), коммунальных платежей (за месяцы приостановки и текущий), за счет кредитов на заработную плату, которые частично удалось взять, подчеркивает Ольга Киселева. По ее словам, пул расходов увеличился примерно на 25-30 проц. по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

До пандемии индустрия включала в себя 13 тыс. фитнес-объектов, которые приносили государству в бюджет 167 млрд валовой выручки и 44 млрд рублей налогов в год. За март - июнь фитнес потерял около 50 млрд рублей, а о банкротстве заявили около 20 проц. игроков. В столичном регионе удар по фитнес-отрасли оказался слабее, чем в других. "Процент закрывшихся по Москве и Подмосковью клубов и фитнес-студий достигает 15-18 проц. Большинство клубов воспользовались зарплатным кредитом под два проц., отсрочкой аренды по налогам, субсидиями на СИЗ", - отмечает Наталья Стелла, столичный представитель ассоциации.

В Краснодарском крае фитнес до сих пор открыт с ограничениями - без групповых занятий, точек питания и детского фитнеса. "Это увеличивает процент возвратов, уменьшает процент продлений абонементов. Поэтому запланированное на осень традиционное увеличение продаж откладывается. К тому же фитнес-клубы компенсируют дни вынужденного простоя своим клиентам, делают это за свой счет, и это еще одна статья расходов", - рассказывает представитель АОФИ на Кубани Марина Мандзюк.

До пандемии фитнес-индустрия получала 167 млрд выручки, потери за четыре месяца - 50 млрд рублей

По мнению экспертов, отрасли потребуется около двух лет для полного восстановления в московской агломерации, 2-3 года в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской и Самарской областях и до четырех лет в Новосибирске и Саратове.

"Фитнес-клубы часто работают в минус, при хорошем раскладе - в ноль. Это означает, что проблема вышедших из пандемии фитнес-клубов (а в среднем 15-20 проц. по стране тех, кто не пережил пандемию, - это обычно небольшие студии/клубы) - долгое пребывание в состоянии минусовой рентабельности, а это приведет к тому, что часть даже крупных игроков будет близка к разорению. Поэтому любые действия государства, направленные на расширение потребительского спроса, будут иметь существенное значение", - резюмирует Киселева.