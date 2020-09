Названы самые востребованные IT-профессии в России "на удаленке"

Министерство экономического развития РФ в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" подготовило исследование (есть в распоряжении "РГ"), где назвало самые востребованные IT-профессии на "удаленке". Кроме того, специалисты назвали наиболее популярные языки программирования.

Вакансий разработчиков на языке программирования Java оказалось больше всего - 11,7 % от общего числа в "удаленном" IT. В первую половину рейтинга Топ-50 также вошли разработчики на таких языках программирования, как: C# (номер 3), PHP (номер 4), Kotlin (номер 8), Python (номер 14), Golang (Go) (номер 18), Objective-C (номер 22), Ruby (номер 24). Разработчики на платформе 1С стали седьмыми в рейтинге по востребованности, а на 1С Битрикс - тридцатыми.

"Действительно, меньше всего барьеров к полноценной работе на удаленке у специалистов, задействованных в разработке и анализе данных - их работа в меньшей степени требует интенсивной командной кооперации. По факту работа таких специалистов и так была распределенной и удаленной, просто работали они в офисах", - говорит директор департамента HRM-технологий и аналитики "Ростелекома" Никита Черкасенко.

Менее 0,3% вакансий в IT приходится на разработчиков со знанием языка Swift, который используют для разработки мобильных приложений в iOS. При этом более чем в 12 раз оказалось больше вакансий среди разработчиков на языке Kotlin, который используется для разработки приложений для платформы Android.

Кроме специалистов со знанием конкретных языков программирования, в первую двадцатку самых востребованных попали вакансии аналитиков данных, специалистов службы поддержки, продуктовых аналитиков, системных администраторов, системных аналитиков, бизнес-аналитиков, инженеров технической поддержки, аналитиков CRM и продакт-менеджеров.

20% вакансий приходится на дистанционных аналитиков. Повышенный интерес в этой сфере работодатели проявляют к продуктовым аналитикам (6 строчка рейтинга), системным аналитикам, бизнес-аналитикам и аналитикам в области управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), занявшим соответственно 10,11 и 13 позиции в Топ-50. Менее востребованными оказались веб-аналитики (38 строчка), а в последнюю десятку Топ-40 вошли аналитики в области управления человеческими ресурсами, информационной безопасности и аналитиков качества программного обеспечения.

Еще реже работодатели готовы делегировать удаленным сотрудникам техническую поддержку - на эту область приходится 12% от общего числа вакансий. Востребованы в этой области системные администраторы, администраторы баз данных, специалисты техподдержки. Только 6% вакансий приходится на тестировщиков программного обеспечения, аналитиков качества программного обеспечения и DevOps-инженеров. Самый низкий шанс найти удаленную работу у IT-руководителей - только 4% вакансий приходится на технических директоров, руководителей продуктов.

Среди востребованных на рынке помощников без специального образования и без опыта работы популярны вакансии специалистов технической поддержки (32%), стажеров-разработчиков (18%), операторов ввода данных (16%), операторов ПК (13%), тестировщиков (11%). Цифровой грамотности достаточно и для трудоустройства на позиции дистанционных аналитиков-тестировщиков, младших аналитиков, специалистов проектов внедрения, специалистов по поддержке чатов, помощников менеджера хостинг-сервиса.

"Начинающие IT-специалисты более всего востребованы на позициях дистанционных преподавателей по программированию, младших аналитиков, системных администраторов, стажеров ручного тестирования, младших разработчиков пользовательского интерфейса, младших аналитиков качества ПО, разработчиков во фреймворке .NET, программистах JavaScript и PHP. Наименее популярны предложения для начинающих айтишников работать в технической поддержке", - считает советник министра экономического развития РФ Святослав Сорокин.